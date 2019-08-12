На місці смертельної ДТП під Києвом трапилася нова аварія

Біля селища Глеваха Київської області 12 серпня трапилася нова ДТП. Зіткнулися автобус і легковий автомобіль.

Як повідомив OBOZREVATEL очевидець події Анатолій Самойленко, аварія відбулася поруч зі світлофором.

"Автобус стояв у третій смузі, а осторонь був легковик із розбитою "бородою". На зупинці перебувало багато людей – пасажири автобуса", – розповів він.

Як уточнили нашим журналістам у пресслужбі ГУНП Київщини, жертв і постраждалих у результаті ДТП не було.

Нагадаємо, що увечері 11 серпня біля Глевахи легковий автомобіль Volkswagen поблизу зупинки влетів у маршрутку сполученням Біла Церква – Київ. Загинули дві пасажирки Volkswagen. Водій легковика та 16 пасажирів автобуса були госпіталізовані.

Місце події

Наші журналісти з'ясували, що за кермом Volkswagen перебував 57-річний підприємець із Бородянки. Одна із загиблих – його дружина.

Смертельна ДТП біля Глевахи Інформатор

Смертельна ДТП біля Глевахи dtp.kiev.ua

Смертельна ДТП біля Глевахи інформатор

На місці події досі видно сліди від коліс маршрутки, яку в результаті удару відкинуло на смугу руху. Слідів гальмування легкового авто наші журналісти не виявили.

Зазначимо, що на під'їзді встановлено знаки "дорожні роботи" і обмеження швидкості до 40 км/год.

Місце події біля Глевахи

Попереджувальні знаки

Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше у мережі з'явився момент зіткнення під Глевахою. На кадрах видно, що легковий автомобіль рухався на високій швидкості в правому крайньому ряду. За даними поліції, водій легковика не впорався в керуванням.

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