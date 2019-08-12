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На місці смертельної ДТП під Києвом трапилася нова аварія

2.3т Читати матеріал російською

Біля селища Глеваха Київської області 12 серпня трапилася нова ДТП. Зіткнулися автобус і легковий автомобіль.

Як повідомив OBOZREVATEL очевидець події Анатолій Самойленко, аварія відбулася поруч зі світлофором.

"Автобус стояв у третій смузі, а осторонь був легковик із розбитою "бородою". На зупинці перебувало багато людей – пасажири автобуса", – розповів він.

Як уточнили нашим журналістам у пресслужбі ГУНП Київщини, жертв і постраждалих у результаті ДТП не було.

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Нагадаємо, що увечері 11 серпня біля Глевахи легковий автомобіль Volkswagen поблизу зупинки влетів у маршрутку сполученням Біла Церква – Київ. Загинули дві пасажирки Volkswagen. Водій легковика та 16 пасажирів автобуса були госпіталізовані.

Місце події

Місце події

Наші журналісти з'ясували, що за кермом Volkswagen перебував 57-річний підприємець із Бородянки. Одна із загиблих – його дружина.

Смертельна ДТП біля Глевахи

Смертельна ДТП біля Глевахи

Інформатор

Смертельна ДТП біля Глевахи

Смертельна ДТП біля Глевахи

dtp.kiev.ua

Смертельна ДТП біля Глевахи

Смертельна ДТП біля Глевахи

інформатор

На місці події досі видно сліди від коліс маршрутки, яку в результаті удару відкинуло на смугу руху. Слідів гальмування легкового авто наші журналісти не виявили.

Зазначимо, що на під'їзді встановлено знаки "дорожні роботи" і обмеження швидкості до 40 км/год.

Місце події біля Глевахи

Місце події біля Глевахи

Попереджувальні знаки

Попереджувальні знаки

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Як повідомляв OBOZREVATEL, пізніше у мережі з'явився момент зіткнення під Глевахою. На кадрах видно, що легковий автомобіль рухався на високій швидкості в правому крайньому ряду. За даними поліції, водій легковика не впорався в керуванням.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Кримінал Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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