"Дешева російська провокація!" Відомий журналіст відреагував на осквернення пам'ятника єврейському письменнику у Києві

Те, що у Києві невідомі розмалювали свастиками пам'ятник єврейському письменнику і драматургу, одному з основоположників сучасної художньої літератури на їдиші – Шолом-Алейхему Рабиновичу, – дешева російська провокація.

Таку думку висловив журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що вже звик до "людей від ФСБ", які постійно звинувачують Україну в антисемітизмі, але не може змириться із "дорослими ідіотами з інтелектом дітей".

"Антисемітський акт вандалізму у Києві – це дуже звична і дуже дешева російська провокація. Дешева і за ціною замовлення, і за виконанням... Пам'ятник треба відмивати, виконавців ловити і допитувати, і саджати. Там все тягнеться до Москви на 500%", – написав журналіст.

У Києві осквернили пам'ятник єврейському письменнику Інформатор

За його словами, можна порахувати тих, хто "на зарплаті з Москви" просуває "український антисемітизм" у міжнародні маси.

"Росіянам за такої кількості корисних ідіотів та істеричних типів можна не виявляти винахідливості. Працюють за простими випробуваними схемами", – підсумував Муждабаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинській, невідомі розмалювали пам'ятник єврейському письменнику і драматургу, одному з основоположників сучасної художньої літератури на їдиші – Шолом-Алейхему Рабиновичу. На монументі з'явилися дві великі свастики червоного кольору.

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