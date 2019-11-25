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25 листопада • оновлено в 17:52
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"Дешева російська провокація!" Відомий журналіст відреагував на осквернення пам'ятника єврейському письменнику у Києві

1.8т
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Те, що у Києві невідомі розмалювали свастиками пам'ятник єврейському письменнику і драматургу, одному з основоположників сучасної художньої літератури на їдиші – Шолом-Алейхему Рабиновичу, – дешева російська провокація.

Таку думку висловив журналіст Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що вже звик до "людей від ФСБ", які постійно звинувачують Україну в антисемітизмі, але не може змириться із "дорослими ідіотами з інтелектом дітей".

"Антисемітський акт вандалізму у Києві – це дуже звична і дуже дешева російська провокація. Дешева і за ціною замовлення, і за виконанням... Пам'ятник треба відмивати, виконавців ловити і допитувати, і саджати. Там все тягнеться до Москви на 500%", – написав журналіст.

У Києві осквернили пам'ятник єврейському письменнику

У Києві осквернили пам'ятник єврейському письменнику

Інформатор

За його словами, можна порахувати тих, хто "на зарплаті з Москви" просуває "український антисемітизм" у міжнародні маси.

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"Росіянам за такої кількості корисних ідіотів та істеричних типів можна не виявляти винахідливості. Працюють за простими випробуваними схемами", – підсумував Муждабаєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Печерському районі Києва, на вулиці Рогнідинській, невідомі розмалювали пам'ятник єврейському письменнику і драматургу, одному з основоположників сучасної художньої літератури на їдиші – Шолом-Алейхему Рабиновичу. На монументі з'явилися дві великі свастики червоного кольору.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Федоров Федор
Федоров Федор
Мужбабов даже если в штаны навалит, то будет винить ФСБ.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Когда нацики вытатуируют свастику на лбу у самого Муждабаева и скажут, что это провокация со стороны крымских татар, которые хотят опорочить честное имя украинского национализма, я посмотрю, что он будет говорить.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Видимо этому долбодятлу не известно, как х*хлы евреев убивали.
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