Їхала п'яною? Що відомо про депутатку Київради Костенко, яка втрапила у скандал із поліцією

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27 квітня • оновлено в 12:15
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Депутатка Київради Костенко втрапила у скандал із поліцією: що про неї відомо

15.8т
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Депутатка Київської міської ради Людмила Костенко, яка була за кермом автомобіля із заступником глави КМДА, затриманого за бійку з патрульними, за даними ЗМІ, могла бути у стані алкогольного сп'яніння.

Жінка обіймає посаду заступниці глави постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Києва.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чим ще відома Костенко.

Депутатка Київради Костенко втрапила у скандал із поліцією: що про неї відомо

Депутатка Київради Костенко втрапила у скандал із поліцією: що про неї відомо

За даними порталу "КиевVласть", депутатка народилася 13 жовтня 1979 року в м. Ізмаїл Одеської області. У 1996 році закінчила спеціалізовану ізмаїльську школу №1 ім. О.В.Суворова.

У 2001 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "переклад" і отримала кваліфікацію філолога – перекладача.

З 2012 року навчалася в Університеті міста Шеффілд (Англія) на міжнародному факультеті управління організаціями.

За останніми даними, Людмила Костенко у шлюбі не перебуває, розлучена. Виховує доньку Анну (2002 р.н.).

Людмила Костенко

Людмила Костенко

КиевVласть

Кар'єра

З квітня 1999-го по вересень 2004 року Людмила Костенко працювала на посаді менеджера з питань оренди в Бізнес Центрі "Артем", який входив до інвестиційного портфелю компанії Russia Partners.

З квітня 2006-го по червень 2010 року – від менеджерки до начальниці відділу управління та обслуговування будівель у представництві іноземної компанії "DTZ".

З червня 2014-го по грудень 2015 року – депутатка Київської міської ради VII скликання (фракція "Радикальна партія Олега Ляшка"). Членкиня Постійної комісії з питань сім'ї, молоді та спорту.

З 25 жовтня 2015 року – депутатка Київської міської ради VIII скликання (фракція "Солідарність"). Балотувалася і була обрана від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" по 67-му виборчому округу Оболонського району.

З 1 грудня 2015 року – заступниця глави Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Їхала п'яною? Що відомо про депутатку Київради Костенко, яка втрапила у скандал із поліцією

Скриншот

Скандали

У 2014 році Людмила Костенко "прославилася" тим, що потрапила у стрічки новин українських ЗМІ після публікацій у соціальних мережах своїх фотографій на відпочинку.

Напередодні місцевих виборів 2015 року Костенко вийшла з "радикальної" фракції в міськраді, а після цього взагалі склала депутатські повноваження.

Їхала п'яною? Що відомо про депутатку Київради Костенко, яка втрапила у скандал із поліцією

Facebook Людмили Костенко

Чим володіє

У Костенка є у власності квартира у Києві площею 96,4 кв. м. (куплена у 2012 році нібито за аліменти) і в користуванні авто Mercedes-Benz CLA 220CDI 2015 року випуску, власником якого є третя особа.

Свіжа декларація Костенко ще цікавіша: жінка вказала дорогий годинник, шубу і прикраси. Доходом, як і раніше, вона вказала лише аліменти.

Їхала п'яною? Що відомо про депутатку Київради Костенко, яка втрапила у скандал із поліцією
Їхала п'яною? Що відомо про депутатку Київради Костенко, яка втрапила у скандал із поліцією
Їхала п'яною? Що відомо про депутатку Київради Костенко, яка втрапила у скандал із поліцією
Їхала п'яною? Що відомо про депутатку Київради Костенко, яка втрапила у скандал із поліцією
Їхала п'яною? Що відомо про депутатку Київради Костенко, яка втрапила у скандал із поліцією

Як повідомляв OBOZREVATEL, першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника запідозрили у хабарництві.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Людмила Костенко Володимир Слончак
Місце
Україна Київ
Тег
Київрада
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Коментарі
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
гадкий коррупционный режим.
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
И шо теперь скажет это Зеленое пaдло?
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Эль Кaцап, Это падло от Ляшко и Порошенко, смотрите её биографию.
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
Мерзкие особи.......
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Кияни Кримінал

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