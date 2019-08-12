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Де у Києві найбільше ДТП: опублікована статистика за районами

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За сім місяців цього року у Києві трапилось понад 22 тис. ДТП, з яких 1,2 – з постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.

За даними прес-служби Управління патрульної поліції столиці, з січня по липень у Голосіївському районі трапилося 3 239 ДТП, з яких 157 – із потерпілими.

Друге і третє місце антирейтингу посідає Шевченківський та Святошинський райони – 2 963 і 2 486 ДТП відповідно.

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Найменше аварій у Деснянському районі – "всього" 1 215.

ДТП за районами Києва за 7 міс. 2019 р

ДТП за районами Києва за 7 міс. 2019 р

Управління патрульне поліції Києва

В УПП відзначили, що аварії в місті найчастіше відбуваються у п'ятницю в період із 17:00 по 18:00.

"Саме в цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста", – відзначили в поліції.

Найменше ДТП трапляється у вихідні дні.

ДТП у Києві

ДТП у Києві

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Також у поліції відзначили, що основними причини ДТП є:

– порушення правил маневрування (47%),

– недотримання дистанції (25%)

– перевищення безпечної швидкості (13%).

"Якщо окремо аналізувати події з постраждалими, то до цих причин варто ще додати аварії через управління транспортом у нетверезому стані і порушення правил проїзду перехресть", – уточнили в УПП.

ДТП в Києві

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Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 6 міс 2019 року патрульні Києва оформили 6083 протоколів на водіїв, які керували авто в стані алкогольного сп'яніння.

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Теми
Кримінал Війна на дорогах Новини Києва та Київської області
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Україна Київ
Теги
ДТП авто кримінал патрульна поліція
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