Де у Києві найбільше ДТП: опублікована статистика за районами

За сім місяців цього року у Києві трапилось понад 22 тис. ДТП, з яких 1,2 – з постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.
За даними прес-служби Управління патрульної поліції столиці, з січня по липень у Голосіївському районі трапилося 3 239 ДТП, з яких 157 – із потерпілими.
Друге і третє місце антирейтингу посідає Шевченківський та Святошинський райони – 2 963 і 2 486 ДТП відповідно.
Найменше аварій у Деснянському районі – "всього" 1 215.
ДТП за районами Києва за 7 міс. 2019 р
Управління патрульне поліції Києва
В УПП відзначили, що аварії в місті найчастіше відбуваються у п'ятницю в період із 17:00 по 18:00.
"Саме в цей час спостерігається збільшений автомобільний потік у напрямку виїзду з міста", – відзначили в поліції.
Найменше ДТП трапляється у вихідні дні.
ДТП у Києві
Також у поліції відзначили, що основними причини ДТП є:
– порушення правил маневрування (47%),
– недотримання дистанції (25%)
– перевищення безпечної швидкості (13%).
"Якщо окремо аналізувати події з постраждалими, то до цих причин варто ще додати аварії через управління транспортом у нетверезому стані і порушення правил проїзду перехресть", – уточнили в УПП.
ДТП в Києві
Як повідомляв OBOZREVATEL, протягом 6 міс 2019 року патрульні Києва оформили 6083 протоколів на водіїв, які керували авто в стані алкогольного сп'яніння.
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