"Де скачати графік "мінувань"?" У мережі з сарказмом відреагували на закриття метро у Києві

Користувачі мережі з сарказмом і водночас обурено відреагували на закриття станцій метро "Золоті Ворота", "Червоний хутір" (обидві – зелена гілка) та "Академмістечко" (червона гілка) у Києві 7 листопада через "мінування".

Це вже третій випадок протягом місяця. Про нову надзвичайну ситуацію повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.

Кияни почали активно коментувати дописи, жартуючи про те, кому потрібно "мінувати" станцію "Червоний хутір", а також обурюючись такою великою частотою схожих НП.

Станції метро "Золоті Ворота" та "Червоний хутір"

"Біс з тим "Академом", хто "мінує" "Червоний Хутір"?!", "Збоченці якісь, точно", "І ви досі вважаєте метро найшвидшим транспортом в Києві?! Та, з таким графіком роботи швидше в маршрутці проїдеш через усі затори!", "Це не нормально, коли кожен день пів міста стоїть, тому що комусь вдома нудно, і він вирішив повеселитися…", "Та, скільки можна?!", "Червоний хутір?" Ці мінери якісь збоченці", "Щоб їм с*аки бомбануло, цим "мінерам", "Як вже дістали ці "мінери", "А де скачати графік "мінування"?", "Червоний хутір"? А "мінери" ті ще тролі", – написали вони.

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Коментарі користувачів Скріншот

Новини У Києві на півтора року обмежать вхід на одну з центральних станцій метро

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві у четвер, 7 листопада, екстрено закривали станції метро "Золоті Ворота", "Червоний хутір" (обидві – зелена гілка) та "Академмістечко" (червона гілка).

Перед тим,1 листопада, також зачиняли входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", вхід на станцію "Арсенальна" (усі – червона гілка метро), пересадкові вузли.

Аналогічна ситуація спостерігалася і 5 листопада, коли раптово закривали станції метро "Майдан Незалежності" (синя гілка) та "Палац спорту" (зелена гілка), а також відповідні пересадкові вузли.

У жодному із випадків інформація про "мінування" не підтвердилася.

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