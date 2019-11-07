"Де скачати графік "мінувань"?" У мережі з сарказмом відреагували на закриття метро у Києві

Користувачі мережі з сарказмом і водночас обурено відреагували на закриття станцій метро "Золоті Ворота", "Червоний хутір" (обидві – зелена гілка) та "Академмістечко" (червона гілка) у Києві 7 листопада через "мінування".
Це вже третій випадок протягом місяця. Про нову надзвичайну ситуацію повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook.
Кияни почали активно коментувати дописи, жартуючи про те, кому потрібно "мінувати" станцію "Червоний хутір", а також обурюючись такою великою частотою схожих НП.
Станції метро "Золоті Ворота" та "Червоний хутір"
"Біс з тим "Академом", хто "мінує" "Червоний Хутір"?!", "Збоченці якісь, точно", "І ви досі вважаєте метро найшвидшим транспортом в Києві?! Та, з таким графіком роботи швидше в маршрутці проїдеш через усі затори!", "Це не нормально, коли кожен день пів міста стоїть, тому що комусь вдома нудно, і він вирішив повеселитися…", "Та, скільки можна?!", "Червоний хутір?" Ці мінери якісь збоченці", "Щоб їм с*аки бомбануло, цим "мінерам", "Як вже дістали ці "мінери", "А де скачати графік "мінування"?", "Червоний хутір"? А "мінери" ті ще тролі", – написали вони.
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Коментарі користувачів
Скріншот
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві у четвер, 7 листопада, екстрено закривали станції метро "Золоті Ворота", "Червоний хутір" (обидві – зелена гілка) та "Академмістечко" (червона гілка).
Перед тим,1 листопада, також зачиняли входи та виходи на станції метро "Театральна" та "Хрещатик", вхід на станцію "Арсенальна" (усі – червона гілка метро), пересадкові вузли.
Аналогічна ситуація спостерігалася і 5 листопада, коли раптово закривали станції метро "Майдан Незалежності" (синя гілка) та "Палац спорту" (зелена гілка), а також відповідні пересадкові вузли.
У жодному із випадків інформація про "мінування" не підтвердилася.
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