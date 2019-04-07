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/Кримінал

Дав Зеленському 24 години: в Києві до добровольця нагрянув спецназ. Відео

15.9тЧитати матеріал російською

У Києві правоохоронці прийшли з обшуками до добровольця АТО, який опублікував відео з РПГ. У ньому він звернувся до кандидата в президенти України Володимира Зеленського з питанням, чи знає він, що це за предмет, і дав йому 24 години на відповідь.

"Я підтримав флешмоб військових. Багато хто вважає, що ця людина (Зеленський. – Ред.) не компетентна керувати нашою країною, він не схожий на головнокомандувача", - зазначив доброволець. За його словами, він тільки задав кілька запитань кандидату в соцмережах, проте ролик заблокували.

Оперативне відео обшуку опублікував економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць на своїй сторінці в Facebook.

Дав Зеленському 24 години: в Києві до добровольця нагрянув спецназ. Відео
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"Вчора ця людина з гранатометом в руках задавала питання Зеленському в соціальних мережах, сьогодні вже спецназ поліції прийшов до нього додому і проводить обшук", - прокоментував Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві поліцейські затримали громадського активіста Леоніда Овчаренко через листівки проти кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Компанієць
Місце
УкраїнаКиїв
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Перепил Недо
Перепил Недо
Сначала обосралсяАвиков, потом потом его бобики. Какой состав преступления этого парня,какой статьёй КК Украины запрещается размножение фото контейнера из - под "мухи" при отсутствии угрозы применения? Аваковские бобики умеют только делать под козырёк и бежать по команде, забыв мозги и совесть по месту рождения.* поправка- не факт, что они имелись.
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Никоноров Александр
Никоноров Александр
к параше козла
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Все правильно, правдиво та доречно... зеТермос слуга, СЦИКУН і не може бути президентом України.
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