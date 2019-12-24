"Дай мені Бога!" 3-річний син Соболєва напередодні смерті просив хрестик

Син депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Олександр, якого вбили 1 грудня у Києві під час замаху на його батька, напередодні загибелі попросив хрестик.
Про це розповіла мати хлопчика Інна в інтерв'ю виданню "Страна". За її словами, перед трагічними подіями сім'я вечеряла в ресторані, а дитина попросила піцу.
Мама хлопчика сказала, що хотіла допомогти йому "впоратися з їжею", але він вирішив, що зробить все сам. Після цього дитині принесли розмальовки.
Син Соболєва напередодні смерті просив хрестик
"Там було багато різних малюнків. Я сказала вибрати те, що він хоче. Він вибрав ракету. Він мені сказав: "Мамо, я полечу на цій ракеті!". І він полетів. За день до загибелі син попросив у няні хрестик. Він просив, щоб вона дала йому Бога. Я йому сказала, що повішу хрестик завтра. Але наступного дня мого сина не стало", – сказала Соболєва.
Жінка зазначила, що малюнка у неї немає, адже той залишився в машині, а поліція його не повернула. За словами Соболєвої, Олександр був дуже сильною і самостійною дитиною.
"Він говорив: "Мамо, я сильний, подивися, який я сильний! ". Він усім казав, що він сильний. Зараз я розумію, чому він так говорив, тому що я повинна бути сильною. Я зараз сильна тільки заради свого сина. Я тримаю себе в руках тільки заради свого Сашка. Ми з чоловіком підтримуємо один одного тільки заради свого сина. Я зараз жива тільки заради нього. Тому що він був сильним", – підсумувала мама вбитого хлопчика.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві 1 грудня обстріляли автомобіль Range Rover депутата Київської обласної ради Соболєва.
В результаті замаху від поранення в голову загинув 3-річний син депутата Олександр. Сам політик під час інциденту не постраждав.
Соболєв кілька років перебував у жорсткому конфлікті з впливовим "донецьким" суддею. Йому і його родині надходили погрози, зокрема фізичної розправи.
2 грудня стало відомо про затримання двох підозрюваних у замаху на Соболєва. Вони – ексбійці УДА.
Заступник командира Української добровольчої армії, командир 8-го окремого батальйону "Аратта" Андрій Гергерт ("Червень") підтвердив, що затримані служили в його батальйоні.
З'ясувалося, що під час інциденту постріл здійснювався не з автомобіля (як спочатку вважалося), а з будівлі.
Одним з підозрюваних у вбивстві 3-річного сина Соболєва виявився 20-річний Андрій Лаврега.
Також в мережі з'явилося фото добровольця УДА Євгена Семенова, другого підозрюваного в замаху на депутата.
Затриманим за вбивство трирічного хлопчика оголосили про підозру.
Шевченківський районний суд Києві 4 грудня обрав запобіжний захід підозрюваним у вбивстві дитини. Їх заарештували на 2 місяці без права внесення застави.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".