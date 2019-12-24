"Дай мені Бога!" 3-річний син Соболєва напередодні смерті просив хрестик

Син депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва Олександр, якого вбили 1 грудня у Києві під час замаху на його батька, напередодні загибелі попросив хрестик.

Про це розповіла мати хлопчика Інна в інтерв'ю виданню "Страна". За її словами, перед трагічними подіями сім'я вечеряла в ресторані, а дитина попросила піцу.

Мама хлопчика сказала, що хотіла допомогти йому "впоратися з їжею", але він вирішив, що зробить все сам. Після цього дитині принесли розмальовки.

Син Соболєва напередодні смерті просив хрестик

"Там було багато різних малюнків. Я сказала вибрати те, що він хоче. Він вибрав ракету. Він мені сказав: "Мамо, я полечу на цій ракеті!". І він полетів. За день до загибелі син попросив у няні хрестик. Він просив, щоб вона дала йому Бога. Я йому сказала, що повішу хрестик завтра. Але наступного дня мого сина не стало", – сказала Соболєва.

Жінка зазначила, що малюнка у неї немає, адже той залишився в машині, а поліція його не повернула. За словами Соболєвої, Олександр був дуже сильною і самостійною дитиною.

"Він говорив: "Мамо, я сильний, подивися, який я сильний! ". Він усім казав, що він сильний. Зараз я розумію, чому він так говорив, тому що я повинна бути сильною. Я зараз сильна тільки заради свого сина. Я тримаю себе в руках тільки заради свого Сашка. Ми з чоловіком підтримуємо один одного тільки заради свого сина. Я зараз жива тільки заради нього. Тому що він був сильним", – підсумувала мама вбитого хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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