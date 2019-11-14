"Чорна магія!" У Києві ігуменя відомого монастиря втрапила у гучний скандал

Ігуменю Вознесенського Флорівського монастиря у Києві Євлампію звинуватили в тому, що та будь-якими способами виганяла котів із території обителі. Хоча перед її призначенням тварини постійно там проживали.

Євлампія стала ігуменею після смерті її попередниці Антонії у 2018 році. Про це повідомив житель Київщини, який спілкувався з новою настоятелькою монастиря, Григорій Бодун на своїй сторінці у Facebook.

"Для нової ігумені Євлампії стерилізація – страшний гріх. У котах вона вбачала об'єкт для перенесення чорної магії (сліпнуть і хворіють матінки, які займаються котами). Черницям не можна брати до рук тварин, адже, на її думку, так "прокидається материнський інстинкт", і тварини відволікають від основної мети – порятунку душі..." – написав він.

За словами чоловіка, за рік керування Євлампії 30 осіб, незгодних із такою позицією, вже залишили монастир.

У Києві ігуменя відомого монастиря втрапила у скандал

"Цієї весни матінкам, які доглядали тварин, ігуменя поставила ультиматум: прибрати тварин із монастиря за будь-яку ціну. Всі улюбленці покійної матінки Антонії були вигнані на вулицю", – зазначив Бодун.

Він додав, що, коли Євлампії розповіли про Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження" та відповідальність за його порушення, ігуменя розцінила це як погрозу. За словами чоловіка, в листопаді жінка вигнала з монастиря матінку Тавіфу через те, що та продовжувала доглядати котів усупереч всім обставинам.

Характерно, що відповідне оголошення з проханням "про допомогу" з'явилося і на офіційному сайті монастиря.

"Монастир звертається по допомогу до всіх небайдужих: виявіть милосердя до матінок та котів, які проживають на території монастиря. Заберіть котиків або допоможіть їх влаштуватися. Адже черниці, які за ними доглядають, втрачають здоров'я і зір", – йдеться у ньому.

Користувачі мережі почали обурено коментувати ситуацію.

"Жах. Що там за вірянка така? Вперше таке читаю... Кіт – Божа тварина, вважається. Може вона і молитви не ті читає, що душа черства і чорна у неї. Треба відвідати такий монастир обов'язково", "Бездушність і жорстокість. Чомусь дуже часто трапляється у служителів церковних", – написали вони.

Коментарі у мережі Скріншот

Коментарі у мережі Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилася інформація про те, що нібито настоятель церкви ПЦУ у Сумській єпархії звернувся до керівника лікеро-горілчаного заводу з проханням виділити 20 літрів горілки з нагоди візиту до міста глави церкви митрополита Єпіфанія.

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