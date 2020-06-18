Прокуратура оголосила про підозру чоловікові, який вистрибнув з квартири, де знайшли труп

41-річному громадянину Німеччини Шеку Тобіасу, який вистрибнув з палаючої квартири в Києві, де знайшли тіло жінки з ножовими пораненнями, повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Як повідомили в прес-службі прокуратури Києва, громадянин Німеччини до моменту пожежі орендував цю квартиру. Вони також підтвердили інформацію, що коли рятувальники намагалися загасити вогонь, чоловік поводився агресивно і відштовхував пожежну драбину, а після вистрибнув з балкона.

Київська місцева прокуратура №10 повідомила йому про підозру за фактом вчинення умисного вбивства, так як в квартирі було знайдено тіло дівчини з ножовими пораненнями.

Зараз підозрюваний перебуває в лікарні – там він пробуде до моменту обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві в одній з квартир в Шевченківському районі сталася пожежа – після з її балкона вистрибнув голий чоловік, а всередині виявили труп дівчини.