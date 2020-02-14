Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за $1 тисячу: СБУ викрила схему

Співробітники СБУ викрили та попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії Служби, що у Києві.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Чоловіка, який замовив убивство, затримали (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Оперативники спецслужби з'ясували, що мешканець одного з міст Кіровоградщини шукав кілера для вбивства колишньої дружини, співробітниці академії. У нього із жінкою тривали судові суперечки щодо місця проживання спільної дитини та аліментів.

Так, у Києві правоохоронці здійснили імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, а тоді повідомили замовнику про виконання завдання. За це він був готовий заплатити $1 тисячу.

Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за $1 тисячу

Для реалізації задуму організатор вбивства ретельно готувався та конспірувався. Наприклад, щоб спілкуватися з виконавцем, чоловік використовував спеціально придбані засоби зв’язку, а кошти перераховував через банківські платіжні системи.

Співробітники СБУ затримали замовника одразу після перерахування "кілеру" останньої суми грошей за виконану роботу в одному із райцентрів Кіровоградщини.

У межах розпочатого кримінального провадження вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України.

Чоловік замовив вбивство колишньої дружини у Києві за $1 тисячу

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство представника однієї з громадських організацій, яка публічно виступала проти незаконного видобутку бурштину та вирубки лісів у Рівненській і Житомирській областях.

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