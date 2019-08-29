Численні синці та садна: у Києві батьки жорстоко били трьох маленьких синів

У Печерському районі Києва трьох хлопчиків, яких неодноразово били батьки, вилучили із сім'ї та госпіталізували. Дітей, які гуляли з матір'ю та батьком, побачили на бульварі Лесі Українки перехожі. На тілах хлопчиків були численні ушкодження, тому люди викликали правоохоронців.

Як повідомила пресслужба поліції Києва, на вказану адресу відразу виїхали працівники Печерського УП та служби у справах дітей райдержадміністрації.

Так, начальник Печерського управління поліції Андрій Дуброва розповів, що правоохоронці на місці поспілкувалися з батьками, які пояснили, що тілесні ушкодження діти начебто отримали під час гри.

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Але наймолодший, 5-річний хлопчик, розповів поліцейським, що його 7-річного та 10-річного братів неодноразово били батьки.

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"Працівники ювенальної превенції ухвалили рішення про негайне вилучення малолітніх дітей із родини та їхню госпіталізацію. Медики зафіксували на тілі хлопчиків численні синці та садна", – повідомив Дуброва.

Дітей доправили до лікарні, фахівці оцінили їхній стан як задовільний.

За даним фактом слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 166 (Злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною) Кримінального кодексу України.

Батькам загрожує до п'яти років позбавлення волі. Крім того, вирішуватиметься питання про позбавлення батька і матері батьківських прав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області заарештував на 3 місяці чоловіка, який побив 4-річного хлопчика. На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

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