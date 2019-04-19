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/Кримінал

Через підкуп виборців: на Київщині оголосили про підозру меру міста

1.8тЧитати матеріал російською

Меру Василькова (Київська область) Володимиру Сабадашу оголосили про підозру в розтраті державних коштів на підкуп виборців.

19 квітня у нього почалися обшуки, повідомили в прес-службі МВС. Під час розслідування було встановлено привласнення документів.

Відзначається, що в розтраті державних коштів також підозрюються інші посадові особи міської ради Василькова.

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Володимир Сабадаш

Володимир Сабадаш

Facebook Володимир Сабадаш

"У січні-лютому вони безпідставно виплатили матеріальну допомогу окремим громадянам і навмисне приховали офіційні документи, щоб виключити встановлення цих розтрат", – повідомили правоохоронці.

Сабадашу оголосили про підозру зразу в 3 статтях. Це організація і керування злочином, привласнення або розтрата майна і незаконне заволодіння паспортом або іншим документом.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому правоохоронці провели в регіонах України більше 30 обшуків для недопущення створення так званих виборчих пірамід.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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