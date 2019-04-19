Через підкуп виборців: на Київщині оголосили про підозру меру міста

Меру Василькова (Київська область) Володимиру Сабадашу оголосили про підозру в розтраті державних коштів на підкуп виборців.

19 квітня у нього почалися обшуки, повідомили в прес-службі МВС. Під час розслідування було встановлено привласнення документів.

Відзначається, що в розтраті державних коштів також підозрюються інші посадові особи міської ради Василькова.

Володимир Сабадаш Facebook Володимир Сабадаш

"У січні-лютому вони безпідставно виплатили матеріальну допомогу окремим громадянам і навмисне приховали офіційні документи, щоб виключити встановлення цих розтрат", – повідомили правоохоронці.

Сабадашу оголосили про підозру зразу в 3 статтях. Це організація і керування злочином, привласнення або розтрата майна і незаконне заволодіння паспортом або іншим документом.

Васильківському міському голові В.Сабадашу повідомлено про підозру за ст.27, 191, 357 КК України – підкуп виборців та розтрату державних коштів. Логічний фінал протизаконних дій має стати превенцією для усіх посадових осіб. Україна гідна чесних виборів! https://t.co/U7TFqS3JQk — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2019 г.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому правоохоронці провели в регіонах України більше 30 обшуків для недопущення створення так званих виборчих пірамід.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!