Прив'язав камені до ніг: затримано підозрюваного в розправі над 9-річним хлопчиком у Києві

Підозрюваним у вбивстві 9-річного Захара Черевка, який зник, а пізніше був знайдений мертвим у Дарницькому районі Києва, є брат вітчима хлопчика (1989 року народження).

Про це в ефірі "112 Україна" розповів глава Нацполіції в Києві Андрій Крищенко. Мотивом злочину стала особиста образа (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Після того, як знайшли труп хлопчика у водоймі, він дав свідчення, вказав, як проходило вбивство, куди викинув знаряддя вбивства. Водолази потім знайшли його, а також вилучені деякі речі. Цій особі вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві. Сьогодні слідчий з процесуальним керівником узгодять документи і звернуться до суду для обрання запобіжного заходу", – заявив Крищенко.

Захар Черевко Facebook Інфо Борщагівка

За інформацією правоохоронців, підозрюваний мешкав від убитого окремо, оскільки дитина проживала з бабусею. Родичі Захара заявили про його зникнення після того, як він увечері 22 червня вийшов на вулицю брати інтерв'ю у перехожих біля свого будинку.

Тіло дитини було знайдено після майже доби, 23 червня, в озері Вирлиця. Рятувальники знайшли його на відстані метра від берега.

Озеро Вартовы еспресо

Правоохоронці повідомили, що підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Місце зникнення

Як писав OBOZREVATEL:

13 червня в Іванівському районі Одеської області зникла11-річна Дарина Лук'яненко.

Дитину цілодобово шукали півтисячі осіб: поліція, Нацгвардія, кінологи, рятувальники, волонтери, водолази і пілоти.

19 червня близькі впізнали тіло зниклої дівчинки. За словами слідчого, батьки 22-річного підозрюваного, швидше за все, не знали про скоєне. Також вони відмовилися наймати йому адвоката.

Затриманий за підозрою в убивстві 11-річної Дарини Лук'яненко мешканець ванівки Одеської області зізнався у скоєному.

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