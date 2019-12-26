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26 грудня • оновлено в 14:05
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Був у міжнародному розшуку: з України екстрадували російського кримінального авторитета

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Правоохоронці Київської області затримали громадянина Росії, "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський". Його екстрадували до Королівства Іспанія.

Як написала пресслужба поліції Київщини, чоловік з 2017 року був у міжнародному розшуку за скоєння злочинів у Іспанії (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Разом з іншими учасниками ОЗГ він організував схему з "відмивання" коштів, які здобували злочинним шляхом та легалізовували за допомогою придбання нерухомості. Відповідно до законодавства Іспанії "злодію в законі" загрожує позбавлення волі терміном на 17 років.

Правоохоронці Київської області затримали громадянина Росії, "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський"

Правоохоронці Київської області затримали громадянина Росії, "злодія в законі" на прізвисько "Батир Бухарський"

Поліція Київської області

Так, у квітні 2019 року чоловік незаконно потрапив до України, про що стало відомо правоохоронцям. Вони визначили місце знаходження "Батира Бухарського", затримали його та сповістили про це європейських колег.

Спершу 48-річного громадянина РФ та уродженця Узбекистану помістили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, а 24 грудня чоловіка екстрадували до Іспанії та передали до рук правоохоронців.

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У 1998 році у Москві "Батир Бухарський" був коронований "злодієм у законі" "Дідом Хасаном" та був довіреною особою ще одного "злодія в законі" на прізвисько "Япончик".

"Злодія в законі" екстрадували до Королівства Іспанія

"Злодія в законі" екстрадували до Королівства Іспанія

Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Білій Церкві Київської області поліція затримала кримінального злодія на прізвисько "Лощ", поплічника чоловіка, який убив учасника АТО.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
"ворам в законе" надо пж сразу давать. сразу после "коронации". и заставлять работать на зоне. хоть как то пользу приносить человечеству будут. имхо
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