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6 грудня • оновлено в 15:22
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Був у масці: у Києві на території елітного ЖК підпалили авто. Фото і відео

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У Подільському районі Києва 6 грудня невідомий підпалив автомобіль на території елітного ЖК "Паркове місто", що на вулиці Вишгородській.

Хлопець зайшов через пост охорони, вдягнув маску і вчинив підпал. Про це написало видання "Страна" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди гасили пожежу відрами води, потім приїхали рятувальники і погасили загоряння.

У Києві на території елітного ЖК підпалили авто

У Києві на території елітного ЖК підпалили авто

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У Києві на території елітного ЖК підпалили авто

У Києві на території елітного ЖК підпалили авто

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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