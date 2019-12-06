Був у масці: у Києві на території елітного ЖК підпалили авто. Фото і відео

У Подільському районі Києва 6 грудня невідомий підпалив автомобіль на території елітного ЖК "Паркове місто", що на вулиці Вишгородській.

Хлопець зайшов через пост охорони, вдягнув маску і вчинив підпал. Про це написало видання "Страна" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Люди гасили пожежу відрами води, потім приїхали рятувальники і погасили загоряння.

У Києві на території елітного ЖК підпалили авто Страна

У Києві на території елітного ЖК підпалили авто Страна

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Києві в ніч на 14 листопада трапилася серія пожеж. Близько 3:00, з інтервалом у декілька хвилин, невідомі підпалили три магазини мережі "Молоко від фермера".

З'явилося відео серії підпалів декількох магазинів мережі.

У понеділок вночі, 20 листопада, у Києві невідомі підпалили ще два магазини мережі "Молоко від фермера".

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