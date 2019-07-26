"Були напівінтимні відео": відомий журналіст заявив про крадіжку всієї техніки у Києві

У Києві невідомі вкрали всю техніку відеопроекту Hromadske.doc. Поки журналіст Богдан Кутєпов був на зйомці, вони вимкнули сигналізацію і "витягнули" з багажника автомобіля ноутбук, камеру, мікрофони, диктофон.

Про це Кутєпов повідомив на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що спочатку сподівався на "результати по гарячих слідах", адже машина була припаркована в центрі міста, на розі Трьохсвятительської і Костьольної вулиць.

Журналіст додав, що це позаду майбутнього Офісу президента (Української додому), в зоні дії не менше двох камер спостереження. За його словами, ще близько десяти камер є в радіусі 200 метрів, щоб простежити, звідки прийшли і куди після злочину пішли злодії.

Крадіжка 112.ua

"Безумовно, професіонали: взяли з паспорта заначку 200 грн і з гаманця 500 грн, а документи і гаманець залишили. Сам рюкзак залишили, тільки випотрошили", – прокоментував Кутєпов.

На його думку, у поліції були всі можливості якщо не зловити, то хоча б ідентифікувати злодіїв. Однак за п'ять днів після злочину слідчий не дав жодної інформації.

"Я сходив, поспілкувався з людьми, які працюють там: кажуть, це саме в тому місці постійна історія. Дивно, чому опер сказав, що там нічого ніколи не відбувається", – додав Кутєпов.

Він написав, що тепер винен "Громадському" близько 150-170 тисяч гривень, а ще у нього немає техніки для зйомки. Також, за словами журналіста, на викрадених картках в диктофоні і фотокамері – зйомка в квартирі "одного народного депутата".

"Він і так вдруге перезнімався для фільму. А тепер доведеться повідомити, що буде зніматися в третій раз, тому що його напівінтимні відео зараз у якихось медвежатників. А поліція невідомо, чи навіть вилучила відео з камер спостереження", – підсумував Кутєпов.

Вартість техніки Facebook Богдан Кутєпов

Як писав OBOZREVATEL, в неділю, 14 липня, в Білій Церкві в патрульних поліцейських, які приїхали на виклик, викрали службовий автомобіль.

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