Була в навушниках: на Київщині трапилася страшна НП з дівчиною

У селі Тарасівка Києво-Святошинського району Київської області на переїзді потяг збив 18-річну дівчину.

Про НП правоохоронців повідомив очевидець, написала пресслужба поліції Київщини на своїй сторінці у Facebook.

Так, пізно ввечері загибла жителька села вийшла з аптеки та попрямувала додому через залізничний переїзд. Дівчина була в навушниках, тому не почула наближення потягу, який рухався з Києва у бік Фастова. Внаслідок НП вона загинула.

На Київщині трапилася страшна НП з дівчиною. Ілюстрація

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві у понеділок, 7 жовтня, на території Дарницького залізничного депо виявили обезголовлений труп жінки. Тіло лежало на рейках, попередньо, жінку переїхав потяг, відрізавши голову.

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