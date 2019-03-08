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/Кримінал

"Бухий двіж": натовп п'яних киян влаштував масову бійку з нетверезими охоронцями супермаркету. Фоторепортаж

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У п'ятницю, 8 березня, в одному із супермаркетів мережі "Сільпо" в Києві сталася масова п'яна бійка.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" на сторінці у Facebook. Там же опубліковані фотографії з місця інциденту.

Уточнюється, що це відбулося в магазині за адресою проспект Правди, 66. Судячи зі знімків, хтось із очевидців викликав туди поліцейських.

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"Бухий двіж": натовп п'яних киян влаштував масову бійку з нетверезими охоронцями супермаркету. Фоторепортаж

facebook.com/KyivOperativ

"Бухий двіж": натовп п'яних киян влаштував масову бійку з нетверезими охоронцями супермаркету. Фоторепортаж

facebook.com/KyivOperativ

"Бухий двіж": натовп п'яних киян влаштував масову бійку з нетверезими охоронцями супермаркету. Фоторепортаж

facebook.com/KyivOperativ

"Бухий двіж замовляли? Прямо на вході в супермаркет п'ятеро п'яних і здорових чоловіків побили п'яного охоронця "Сільпо" і його двох п'яних друзів", — сказано в повідомленні.

"Від будь-яких заяв усі відмовилися. Після наданої медичної допомоги розбрелися по різних компаніях бухати далі", — додали в пості.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Волині помер учасник АТО, який був жорстко побитий 15-річним підлітком. Той підійшов до 40-річного чоловіка і попросив цигарку. Після відмови хлопець вдарив військового і той впав на землю.

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Теми
КриміналНовини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
бійкафотографии
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Смотрю снимки..Где????ау...животные
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вроде и цЭйевроппейцы, а бухают, как последние ватники)))
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