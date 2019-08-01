"Бухгалтерія в підвалі!" На Київщині чиновники розкрадали бюджет

У Київській області правоохоронці розкрили злочинну схему розтрати бюджету співробітниками Васильківської районної держадміністрації.

Вони з 2017 року через фіктивні підприємства замовляли будівельні роботи з ремонту навчальних закладів за завищеними цінами, написав на своїй сторінці в Facebook глава поліції області Андрій Нєбитов.

"Таким шляхом вони заволоділи грошима в розмірі понад 70 мільйонів гривень", – уточнив він.

1 серпня у чиновників і наближених до них осіб провели 17 обшуків, в ході яких вилучили документи і печатки.

обшуки Facebook Андрій Нєбитов

"Після експертизи стане можливим оголосити підозри і направити обвинувальні акти в суд. Бухгалтерію знайшли навіть в погребі", – уточнив начальник поліції Київщини.

Обшуки Facebook Андрій Нєбитов

Як писав OBOZREVATEL, в червні міського главу Василькова Київської області Володимира Сабадаша відсторонили від його посади через розслідування підкупу виборців.

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