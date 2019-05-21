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/Кримінал

Будівлю КМДА "замінували": оголошено евакуацію

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У Києві 21 травня "замінували" будівлю міської держадміністрації. Повідомлення про нібито закладену вибухівку з'явилося після 15:00.

Всіх працівників КМДА евакуювали, а прийом громадян довелося проводити просто на вулиці, повідомив заступник голови КМДА Володимир Прокопів на своїй сторінці у Facebook.

Вибухотехніки перевірятимуть наявність небезпечних предметів до кінця робочого дня.

КМДА "замінували"

КМДА "замінували"

Facebook Володимир Прокопів

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У квітні будівлю київської міськради також "мінували" і навіть висунули її керівництву умови. Фальшиві мінери заявили, що не будуть "підривати" КМДА, якщо відбудеться арешт майна першого заступника голови секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря, а також низки чиновників, які фігурували в гучному розслідуванні розкрадань "Укроборонпрому".

КМДА

КМДА

Укріфнорм

Як писав OBOZREVATEL, 11 травня в колл-центр Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування безлічі об'єктів у Києві. Вибухівку шукали в аеропорту "Київ" ("Жуляни"), в ТРЦ "Квадрат" на Воскресенці, ТЦ "Дитячий Світ", супермаркетах "АТБ", "Варус" і "Фоззі".

Повідомлення про мінування почали надходити близько 17:00. До всіх об'єктах виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції і медики.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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