"Будеш наступною!" У Києві чоловік болгаркою порізав горло другу

У ніч на 4 листопада в Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, 1/60, під час розпивання спиртних напоїв чоловік порізав горло другові болгаркою. Інцидент побачила сестра першого. Чоловік різко почав їй погрожувати, але дівчина встигла втекти.

Виклик на лінію "102" надійшов близько 00:30, написало видання "Інформатор".

Як розповіли друзі заявниці, 18-річна дівчина проживала разом зі старшим братом. Чоловік часто зловживав алкогольними напоями.

У Києві чоловік болгаркою порізав горло другу Інформатор

В ту ніч дівчина зайшла в квартиру, щоб переодягнутися і почула дивні звуки. Коли вона відкрила двері в кімнату, то побачила, що брат тримав в руках включену болгарку, а його друг лежав на підлозі з порізаною шиєю.

Тоді чоловік сказав сестрі, що вона буде наступною. Дівчина злякалася, вибігла з квартири і покликала друзів на допомогу. Вони викликали поліцію.

Постраждалого госпіталізували в лікарню. А чоловіка, який напав на нього, затримали в квартирі і закували в наручники.

У ніч на 4 листопада в Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, під час розпивання алкоголю чоловік порізав горло другові болгаркою Інформатор

Інцидент побачила сестра першого Інформатор

Брат почав погрожувати їй Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на дитячому майданчику на вулиці Солом'янська, 28, чоловікові завдали удару ножем в спину. Інцидент трапився 30 жовтня.

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