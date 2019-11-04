"Будеш наступною!" У Києві чоловік болгаркою порізав горло другу

У ніч на 4 листопада в Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, 1/60, під час розпивання спиртних напоїв чоловік порізав горло другові болгаркою. Інцидент побачила сестра першого. Чоловік різко почав їй погрожувати, але дівчина встигла втекти.
Виклик на лінію "102" надійшов близько 00:30, написало видання "Інформатор".
Як розповіли друзі заявниці, 18-річна дівчина проживала разом зі старшим братом. Чоловік часто зловживав алкогольними напоями.
У Києві чоловік болгаркою порізав горло другу
Інформатор
В ту ніч дівчина зайшла в квартиру, щоб переодягнутися і почула дивні звуки. Коли вона відкрила двері в кімнату, то побачила, що брат тримав в руках включену болгарку, а його друг лежав на підлозі з порізаною шиєю.
Тоді чоловік сказав сестрі, що вона буде наступною. Дівчина злякалася, вибігла з квартири і покликала друзів на допомогу. Вони викликали поліцію.
Постраждалого госпіталізували в лікарню. А чоловіка, який напав на нього, затримали в квартирі і закували в наручники.
У ніч на 4 листопада в Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, під час розпивання алкоголю чоловік порізав горло другові болгаркою
Інформатор
Інцидент побачила сестра першого
Інформатор
Брат почав погрожувати їй
Інформатор
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на дитячому майданчику на вулиці Солом'янська, 28, чоловікові завдали удару ножем в спину. Інцидент трапився 30 жовтня.
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