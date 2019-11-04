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4 листопада • оновлено в 10:59
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"Будеш наступною!" У Києві чоловік болгаркою порізав горло другу

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У ніч на 4 листопада в Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, 1/60, під час розпивання спиртних напоїв чоловік порізав горло другові болгаркою. Інцидент побачила сестра першого. Чоловік різко почав їй погрожувати, але дівчина встигла втекти.

Виклик на лінію "102" надійшов близько 00:30, написало видання "Інформатор".

Як розповіли друзі заявниці, 18-річна дівчина проживала разом зі старшим братом. Чоловік часто зловживав алкогольними напоями.

У Києві чоловік болгаркою порізав горло другу

У Києві чоловік болгаркою порізав горло другу

Інформатор

В ту ніч дівчина зайшла в квартиру, щоб переодягнутися і почула дивні звуки. Коли вона відкрила двері в кімнату, то побачила, що брат тримав в руках включену болгарку, а його друг лежав на підлозі з порізаною шиєю.

Тоді чоловік сказав сестрі, що вона буде наступною. Дівчина злякалася, вибігла з квартири і покликала друзів на допомогу. Вони викликали поліцію.

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У ніч на 4 листопада в Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, під час розпивання алкоголю чоловік порізав горло другові болгаркою

У ніч на 4 листопада в Подільському районі Києва, на проспекті Свободи, під час розпивання алкоголю чоловік порізав горло другові болгаркою

Інформатор

Інцидент побачила сестра першого

Інцидент побачила сестра першого

Інформатор

Брат почав погрожувати їй

Брат почав погрожувати їй

Інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на дитячому майданчику на вулиці Солом'янська, 28, чоловікові завдали удару ножем в спину. Інцидент трапився 30 жовтня.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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