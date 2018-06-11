"Будеш мене вчити": у Києві власник магазину жорстко побив покупця

На покупця, якому в магазині електроніки STYLUS.ua продали крадений пристрій, власник компанії накинувся з кулаками та розсік брову у відповідь на зауваження.
Як розповів на своїй сторінці у Facebook Роман Рибальченко, йому продали Amazon Kindle (пристрій для читання електронних книг), який на офіційному сайті значився як вкрадений або втрачений.
Рибальченко вирішив розібратися в проблемі, проконсультувавшись із представником магазину, і звернувся до його директора Андрія Карпюка.
"Я сиджу з відкритим ноутбуком, щоб показати чат з Амазону, і раптом отримую шквал словесних звинувачень із таким змістом:
- Ти спеціально на конференцію приїхав, щоб мене знайти?
- Навіщо ти мене висмикуєш із доповіді?" - розповів покупець.
"Я якось чманію від такого потоку фраз і питаю:
- Тобто, ти мене зараз звинувачуєш, що в твоєму магазині мені продали "пі...нне" (крадене)?" - продовжив він.
Після цього власник магазину накинувся на Рибальченка, пошкодивши при цьому його ноутбук.
"Починає бити мій ноутбук об стіл і підлогу, підскакує до мене та починає завдавати методичні удари кулаком мені в брову. За словами свідка, який зажадав від Андрія відійти від мене й не чіпати, у процесі він примовляв "будеш мене вчити, будеш мені розповідати", - розповів про інцидент Рибальченко.
У результаті хлопцеві лікарі наклали два шви, він також змушений відвідати офтольмолога і перевірити сітківку ока. Після заяви в поліцію нападник вирішив вибачитися за те, що трапилося.
"Вибачення Андрія я не прийняв - він вважає, що ми спілкувалися як чоловік із чоловіком і тому можна бити людину, що перед тобою сказав нецензурне слово про товар. Я вважаю, що я спілкувався з ним, як клієнт магазину Стилус і особисто його ніяк не образив, щоб отримати удари по моїм робочим інструментам: ноутбуку, голові та оці", - підсумував потерпілий.
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