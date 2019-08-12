Бруд, крадіжки і наливайки: з'явилося відео "пекельного гадючника" на вокзалі Києва

Залізничний вокзал Києва переповнений сміттям, брудом, злодіями, ігровими автоматами, а також нелегальними наливайками.

Про це повідомив український журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що разом з працівниками "Муніципальної варти" пройшовся вокзалом і його околицями. Журналіст виклав відповідне відео (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Похмуре видовище. Ворота столиці виявляються гниючою раною на тілі міста. Крадіжки, асоціальні особистості, нелегальні наливайки, ігрові автомати, бруд, сміття – ось що зустрічає гостей Києва, коли вони виходять з потяга", – написав Казанський.

Людина на вокзалі Скріншот

За його словами, перебування на вокзалі не тільки неприємне, але й небезпечне, адже вже багато років там відкрито орудує етнічне злочинне угруповання, яке займається кишеньковими крадіжками.

"Злодії не ховаються і буквально живуть на вокзалі, їх давно знають в обличчя всі співробітники поліції, але ситуація не змінюється роками, незважаючи на репортажі журналістів. Злочинців періодично затримують, але потім відпускають", – зазначив журналіст.

Він додав, що вкрадене часто пропивають або програють в ігрових автоматах. Але, підкреслив Казанський, ані міська влада, ані поліція не помічає "цієї зарази".

Також, за словами журналіста, ще гірша ситуація з нелегальними наливайками.

"На кінцевій 18-го трамвая стоять відразу два огидних, напівзгнилих МАФи, в яких роками відкрито продають підробний алкоголь. І замість того, щоб просто їх знести, поліція з року в рік імітує активну боротьбу з цією торгівлею", – написав він.

Казанський підкреслив, що те, що продають у цих наливайках, "складно навіть назвати горілкою".

"Це якесь смердюче пійло, яке привозять в пакетах, ємністю по 10 літрів. Пити таке просто небезпечно для здоров'я. Клієнти, які спожили цю отруту, лежать на землі прость біля цих "закладів" в сечі і блювотині", – додав журналіст.

За його словами, щоб навести порядок на вокзалі, все це потрібно знести бульдозером і провести масштабну реконструкцію прилеглого мікрорайону.

"Пекельний гадючник навколо ж/д точно не відповідає статусу європейської столиці", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на центральному залізничному вокзалі масово відбуваються кишенькові крадіжки у пасажирів. Найчастіше їх грабують етнічні злочинні угруповання.

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