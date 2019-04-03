"Братка" застрелили у двох кроках від поліції: що сталося в центрі Києва

Вбивство, скоєне у Печерському районі Києва увечері 2 квітня, обростає скандальними подробицями. Квартира, в якій трапилася НП, в цей день була виставлена на продаж.

Детальніше — у розслідуванні OBOZREVATEL.

За інформацією джерел, повідомлення про хуліганство на Круглоуніверситетській, 7 надійшло в поліцію о 18:16. Екіпаж патрульної поліції виїхав за адресою.

Інспектори підійшли до квартири і побачили, що біля неї стоять декілька невідомих спортивної зовнішності. Двері до квартири були пошкоджені, поруч лежала "болгарка".

Вирізані двері до квартири

На питання патрульних, що сталося і хто викликав поліцію, "братки" повідомили, що у них є документи, які нібито підтверджують право власності на дану квартиру, а зараз у ній мешкає невідома людина. Водночас вони відмовилися назвати поліцейським свої імена і пред'явити документи.

А ось власник квартири Олександр І-ов повідомив одному з патрульних, що вже тривалий час живе в цій квартирі, однак його намагаються насильно виселити і забрати житло. Чоловік показав поліцейським свій паспорт і витяг з реєстру нерухомого майна, який підтвердив його право власності. Також чоловік повідомив, що раніше звертався в поліцію з приводу наявної ситуації.

Потім "спортивні молодики" заявили патрульним, що діють в інтересах Тетяни І-ко і що вона зараз перебуває поруч, на вулиці. Поліцейські спустилися вниз (нібито для того, щоб встановити особу цієї жінки і викликати на допомогу ще один патруль), а потім почули звук пострілу. Коли вернулисі до квартири, то побачили пораненого, який лежав на сходах.

Стрілець пізніше розповів правоохоронцям, що близько 18:00 він знаходився у себе вдома і почув, що хтось намагається проникнути в квартиру. Кілька невідомих стали ламати замки, а через кілька хвилин вибили двері – не звертаючи уваги на попередження господаря квартири.

"Братки" сказали, що вони представники нового власника даного житла, але ніяких документів не показали. Вони зажадали, щоб чоловік покинув квартиру, стали погрожувати. Спочатку чоловік використовував проти них сльозогінний газ, а коли не допомогло - вистрілив зі свого офіційно зареєстрованого рушниці і поранив одного їх нападників", - розповiло джерело. .

58-річний чоловік стріляв з мисливської рушниці Kral Arms

Близько 19:00 на "102" надійшло ще одне повідомлення, що на вул. Круглоуніверситетській, 7 в одній з квартир стріляли в людину. Стан пораненого було важким.

Постраждалого на швидкій доставили в Київську міську клінічну лікарню №17, однак врятувати "візитера" не вдалося.

У загиблого були татуювання

За інформацією джерела OBOZREVATEL в лікарні, йому було близько 30-ти років.

Олександра І-ва затримали i доставили до Печерського райуправління.

За інформацією OBOZREVATEL, Олександр І-в володіє ¼ частиною квартири (він отримав спадок і оформив 24 січня 2019 г.), а Тетяна І-ко є власницею ½ квартири (вступила в право за договором дарування в листопаді минулого року). Поки невідомо, кому належить решта четверта частина житла – людина могла ще не оформити право власностi.

Квартири в будинку по вул. Круглоуніверситетській, 7 коштують від 200 до 500 тис. доларів. Будинок розташований в самому центрі Києва, є пам'ятником архітектури

Також джерело повідомило, що Тетяна І-ко має відношення (є або власницею, або співвласницею) ще до чотирьох квартирах в Києві, однієї - в Харкові, однієї в Кривому Розі, земельній ділянці і дому в Броварському районі, ще одного будинку в Преяслав-Хмельницькому районі Київської області.

Журналісти OBOZREVATEL знайшли в мережі оголошення про продаж житла, з-за якого сталася трагедія. 1/2 квартири виставила на продаж якась Тетяна майже за 100 тисяч доларів. Оголошення було опубліковано в день НП - 2 квітня (скріншоти клікабельні).

Сьогодні зрозуміло одне, квартирна суперечка привела до трагедії, а людині, до якої вломилися молодчики, вже пред'явили підозру у вбивстві.

З офіційною версією поліції можна ознайомитися тут.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!