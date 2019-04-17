Порізав ножем: у парку Києва сталася кривава НП

У Києві невідомий із ножем напав на перехожого і завдав йому безліч поранень. Потерпілий був доставлений у лікарню у важкому стані.

Як повідомило джерело OBOZREVATEL, злочин стався вночі 16 квітня в парку Кіото в Деснянському районі.

Так, між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них вихопив ніж і взявся завдавати удари противнику. Потерпілий, відбиваючись, вибіг на дорогу, де почав кликати на допомогу. Злочинець у цей час втік.

Жертвою нападу став чоловік приблизно 35 років. Він отримав поранення рук, обличчя та грудної клітини, після чого був госпіталізований.

Напад у Києві Google. Maps

Обставини події нині невідомі.

Як повідомив OBOZREVATEL, у Тернополі в квартирі вбили 27-річну майстра тату салону. На тілі дівчини було декілька ножових поранень. У злочині підозрюється 26-річний знайомий загиблої Андрій Горбатюк, якого поліція оголосила в розшук.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!