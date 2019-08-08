"Боровся за спадщину": на Київщині чоловік намагався "підірвати" родичів

На Київщині мешканець Переяслав-Хмельницького району в боротьбі за спадок погрожував родичам здійснити вибух, якщо ті не віддадуть йому 30 тисяч гривень.

Як повідомила пресслужба поліції Київської області, раніше судимий чоловік надіслав СМС і спробував залякати рідню (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Він "тероризував" її упродовж двох років та погрожував не лише пошкодженням майна, а й убивством.

Муляж Поліція Київської області

Зловмисник виготовив предмет, схожий на вибуховий пристрій та прикріпив його на металеві ворота гаража. Муляж мав вигляд пакету з-під соку, до якого було примотано телефон із дротами.

Знайшовши його, господарі одразу викликали працівників поліції – виявилося, що це лише імітація.

Вимагача затримали у порядку ст. 208 КПК України і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст 189 (вимагання) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Муляж Поліція Київської області

Будинок Поліція Київської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Крюківщина (Києво-Святошинський район) у середу, 24 липня, прогримів вибух у полі біля житлового комплексу "Європейське місто". У результаті одну особу госпіталізували.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!