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/Кримінал

Боротьба з ДТП: на "проклятому місці" під Києвом готують заходи безпеки

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Дорожники планують переглянути циклограму світлофора на скандально відомому перехресті Чабани Гатне під Києвом, і збільшити час очікування червоного сигналу.

Як розповів OBOZREVATEL старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху УПП Київщини Олександр Бондаренко, водії, які рухаються в напрямку Києва та Одеси стоятимуть на перехресті на 4 секунди довше.

"У цьому випадку автомобілісти, які вже виїхали на перехрестя, матимуть можливість безпечно його проїхати", – зазначив він.

За словами Бондаренка, вже сформована комісія, яка в середу, 22 травня, побувала на ділянці Одеської траси.

На перехресті часто трапляються ДТП

На перехресті часто трапляються ДТП

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Пекельний поворот під Києвом: у поліції оприлюднили дані щодо ДТП

Як розповів нам заступник начальника експлуатаційного утримання доріг Служби автомобільних доріг Київської області Олег Слободян, експерти вислухали побажання громадськості і на даному етапі опрацьовують можливість їх реалізації.

Відзначимо, що одним з каталізаторів впровадження додаткових норм безпеки на "кривавому" перехресті стала смертельна ДТП 14 травня. Тоді легковий автомобіль Ford на високій швидкості влетів у вантажівку, яка здійснювала поворот.

За даними дорожників, левова частка всіх ДТП на ділянці відбувається через ігнорування водіями правил дорожнього руху, зокрема – недотримання швидкісного режиму. Однак багато водіїв раніше скаржилися, на короткий інтервал часу для повороту на перехресті, усього 3 секунди.

На думку водіїв, це провокує учасників руху ризикувати, прагнучи втиснутися в короткий проміжок часу. Про цю проблему наше видання повідомляло ще в січні нинішнього року, але лише зараз у шляховиків до її вирішення дійшли руки.

Боротьба з ДТП: на "проклятому місці" під Києвом готують заходи безпеки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Світлофор на перехресті Чабани – Гатне вперше встановили в грудні 2016-го і протягом місяця він встиг заслужити скандальну славу, оскільки став причиною багатьох ДТП. Світлофор відключили

  • 8 грудня 2018 року автоматичний регулювальник знову був підключений. Працювати він буде тимчасово – до будівництва і запуску двох дорожніх розв'язок.

  • У зв'язку з численними скаргами на роботу світлофора у перші дні його роботи, голова Київської обласної адміністрації Олександр Терещук взяв проблему під свій контроль. Він також наголосив, що світлофор на перехресті необхідний і прибирати його не будуть.

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Автор
Олександр КітральОлександр Кітраль
Теми
ЕксклюзивКриміналВійна на дорогах
Особа
Олександр Терещук
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПавтокриміналНаціональна поліція України
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Все це відбувається по причині дебілів в ДАІ, плоставили 3 секунди для закінчення повороту наліво, дебілізм в реформованій поліції продовжується!
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