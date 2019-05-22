Боротьба з ДТП: на "проклятому місці" під Києвом готують заходи безпеки

Дорожники планують переглянути циклограму світлофора на скандально відомому перехресті Чабани – Гатне під Києвом, і збільшити час очікування червоного сигналу.

Як розповів OBOZREVATEL старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху УПП Київщини Олександр Бондаренко, водії, які рухаються в напрямку Києва та Одеси стоятимуть на перехресті на 4 секунди довше.

"У цьому випадку автомобілісти, які вже виїхали на перехрестя, матимуть можливість безпечно його проїхати", – зазначив він.

За словами Бондаренка, вже сформована комісія, яка в середу, 22 травня, побувала на ділянці Одеської траси.

На перехресті часто трапляються ДТП

Як розповів нам заступник начальника експлуатаційного утримання доріг Служби автомобільних доріг Київської області Олег Слободян, експерти вислухали побажання громадськості і на даному етапі опрацьовують можливість їх реалізації.

Відзначимо, що одним з каталізаторів впровадження додаткових норм безпеки на "кривавому" перехресті стала смертельна ДТП 14 травня. Тоді легковий автомобіль Ford на високій швидкості влетів у вантажівку, яка здійснювала поворот.

За даними дорожників, левова частка всіх ДТП на ділянці відбувається через ігнорування водіями правил дорожнього руху, зокрема – недотримання швидкісного режиму. Однак багато водіїв раніше скаржилися, на короткий інтервал часу для повороту на перехресті, усього 3 секунди.

На думку водіїв, це провокує учасників руху ризикувати, прагнучи втиснутися в короткий проміжок часу. Про цю проблему наше видання повідомляло ще в січні нинішнього року, але лише зараз у шляховиків до її вирішення дійшли руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Світлофор на перехресті Чабани – Гатне вперше встановили в грудні 2016-го і протягом місяця він встиг заслужити скандальну славу, оскільки став причиною багатьох ДТП. Світлофор відключили

8 грудня 2018 року автоматичний регулювальник знову був підключений. Працювати він буде тимчасово – до будівництва і запуску двох дорожніх розв'язок.

У зв'язку з численними скаргами на роботу світлофора у перші дні його роботи, голова Київської обласної адміністрації Олександр Терещук взяв проблему під свій контроль. Він також наголосив, що світлофор на перехресті необхідний і прибирати його не будуть.

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