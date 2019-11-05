"Бої без правил" в супермаркеті Києва: жінка заявила в поліцію на охоронця

Хамством у супермаркетах вже важко здивувати, однак іноді конфлікти завершуються розпусканням рук. Для киянки похід за покупками обернувся викликом швидкої і поліції. Жінка стверджує, що її побила охорона.

Детальніше про скандальну ситуацію – у публікації OBOZREVATEL.

Вибили телефон, вдарили по обличчю

Про те, що в магазині Billa на вул. Велика Васильківська, 100 (вхід з вул. Антоновича, 81) охорона побила відвідувачку, OBOZREVATEL дізнався з власних джерел. Ми зв'язалися з потерпілою Тетяною Яценко (ім'я та прізвище змінені на прохання нашої співрозмовниці) і ось, що вона повідомила.

Ввечері Тетяна чекала в черзі на касі коли виявила, що на упаковці з баликом відсутня наклейка зі штрих-кодом.

"Розуміючи, що мене не розрахують, я попрямувала до м'ясного відділу. Однак продавчиня на ім'я Марія, побачивши мене, демонстративно повернулася спиною і пішла до службового приміщення", – розповіла наша співрозмовниця.

Супермаркет Billa, в якому трапився конфлікт

Оскільки ні в м'ясному, ні в сусідніх відділах не було працівників, Тетяна вирішила зайти до службового приміщення, де стала кликати персонал. Зараз жінка визнає, що не варто було цього робити, проте тоді на неї "тиснула" черга на касі, де вона залишила візок із продуктами, та й сам факт відсутності продавців її обурив.

Коли Тетяна вийшла зі службового приміщення, до неї підбігла співробітниця Марія і жінка в формі охоронця, які, за словами клієнтки, почали її ображати.

"Я попросила охоронницю представитися й назвати фірму, в якій та працює. У відповідь вона сховала свій бейджик. Я обурилася, ввімкнула камеру на мобільному телефоні й почала її знімати. Побачивши це, Наталя (вже потім я дізналася її ім'я та прізвище), вибила ґаджет із моїх рук. Коли я запитала, як вона, будучи на робочому місці, сміє так поводитися з відвідувачкою, та вдарила мене кілька разів по обличчю", – стверджує Тетяна.

Зазначимо, що медики швидкої допомоги, яку викликала жінка, а згодом і лікарі Олександрівської лікарні зафіксували отримані травми: забій м'яких тканин і травматичну ерозію рогівки правого ока. Потерпілій призначили 10-денний курс лікування.

Лікарі діагностували у потерпілої травми

Після бійки Тетяна викликала поліцію. За цей час охорона нібито в її присутності видалила частину відеозапису, на якій був початок конфлікту (робоче місце з монітором розташоване в загальному залі магазину).

"Приїхали поліцейські, які поспілкувавшись із охороною, одразу хотіли їхати геть. Але я наполягла на тому, щоб прибула слідчо-оперативна група. Я написала заяву в поліцію. Про те, чи відкрите провадження, я не знаю. Слідчий на зв'язок не виходить", – каже вона.

Потерпіла написала заяву в поліцію

Наступного дня Тетяні зателефонував чоловік на ім'я Всеволод, який представився директором супермаркету. "Він вибачився і запевнив, що продавчиня, яка була відсутня на робочому місці, звільнена. Не знаю, наскільки це правда", – продовжує Тетяна. Стосовно того, яка фірма здійснює охорону в цій торговельній точці, їй не повідомили. Можливо, є причини приховувати, вважає жінка.

Охоронниця супермаркету Фото: Тетяна Яценко

Охорона: винен покупець

Журналісти OBOZREVATEL відвідали супермаркет і поспілкувалися з охоронницею Наталією – іншою учасницею конфлікту. Та відмовилася назвати компанію, в якій працює, проте розповіла свою версію події.

За її словами, неадекватно поводилася саме відвідувачка магазину.

"По рації надійшов сигнал, що в приміщенні, куди заборонений вхід стороннім, перебуває особа, яка там щось оглядає. Коли я підійшла до жінки, вона вже ображала нашу продавчиню, довела її до сліз. На запитання, чому стороння людина ходить у службовому приміщенні, та у відповідь почала ображати мене", – стверджує Наталя.

Охоронниця запевняє, що не ображала клієнтку. Додала, що саме відвідувачка магазину першою накинулася на неї з кулаками і навіть вдарила ногою. Зробила вона це, мовляв, після того, як Наталія відштовхнула Тетянину руку з телефоном, який потім впав на підлогу.

"Далі та жінка викликала поліцію. Вона написала заяву на мене, а я – на неї. А чому мене мають бити й ображати на робочому місці?" – обурюється вона.

Також Наталія уточнила, що все, що відбувалося у приміщенні, від початку й до кінця зафіксувала камера спостереження, водночас запис ніхто не редагував.

"Як я можу ось так відразу обрізати відео? На це потрібен час. Сам відеозапис зберігається, а я лише виписала на папері час, камеру й монітор. Приїхав слідчий, подивився ролик і сказав: "Все гаразд", – підсумувала Наталія.

OBOZREVATEL направив запит до пресслужби "Білла-Україна" з проханням прокоментувати ситуацію, однак відповіді не отримав.

Бити не можуть

Заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації "Союз споживачів України" Олег Цільвік вважає, що ситуація в Billa – спірна. Службове приміщення тому так і називається, що вхід стороннім туди заборонений. Заразом він зазначив, що відповідно до закону "Про охоронну діяльність", співробітники охорони не мають права застосовувати фізично активних дій щодо відвідувачів.

"Вони можуть перешкоджати покинути місце господарської діяльності і викликати наряд поліції", – розповів експерт.

Олег Цільвік уточнив, що порядок у супермаркетах підтримують або особисті співробітники, які виконують функції охорони, або компанія, що надає такі послуги.

(Далі буде...)

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