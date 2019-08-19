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"Блискавичне затримання!" На Київщині спецназ спіймав банду іноземців. Відео

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На Київщині банда іноземців напала на будинок місцевого жителя. Озброєних зловмисників розшукували протягом декількох діб.

Для їх затримання були задіяні співробітники кримінальної поліції, слідчі і спецпризначенці КОРД, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Поліцейська операція "Перехоплення" та незручності для учасників дорожнього руху, цілодобові оперативно-розшукові заходи, гонитва за озброєними зловмисниками і блискавичне затримання! Тікаючи від поліцейських, правопорушники були готові на все, щоб сховатися", – написав Нєбитов.

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Затриманий

Затриманий

Facebook Андрій Нєбитов

Знайдена під час обшуків зброю

Знайдена під час обшуків зброю

Facebook Андрій Нєбитов

Затримання зловмисників

Затримання зловмисників

Facebook Андрій Нєбитов

На опублікованому відеозапису видно деякі фрагменти затримання зловмисників. Для їх упіймання правоохоронці змушені були ламати двері

Як писав OBOZREVATEL, у серпні правоохоронці затримали банду, яка курувалася "злодіями в законі" і діяла на території України кілька років.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
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