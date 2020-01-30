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30 січня • оновлено в 11:45
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"Благав пробачити, а потім втік": подробиці ДТП під Києвом, у якій загинули дві сім'ї

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Війна на дорогах України щороку забирає тисячі життів. Для близьких це величезна трагедія, яка посилюється від усвідомлення, що винний може уникнути відповідальності.

Так, під Києвом трапилася страшна ДТП, у якій загинули чотири особи. Вже п'ять років (!) родичі загиблих не можуть домогтися справедливості.

Детальніше – у публікації OBOZREVATEL.

Зліва направо: Юрій і Вікторія Пилипенки з кумами Олександром і Мариною Бойками. Всі четверо загинули в ДТП у Чабанах у 2015 році

Зліва направо: Юрій і Вікторія Пилипенки з кумами Олександром і Мариною Бойками. Всі четверо загинули в ДТП у Чабанах у 2015 році

Авто розірвало на шмаття

Страшна аварія трапилася у лютому 2015 року. Компанія друзів відзначала день народження одного з приятелів. Близько другої години ночі молоді люди почали роз'їжджатися.

Олександр і Марина Бойки разом із кумами Юрієм і Вікторією Пилипенками сіли у легковий автомобіль Skoda. Решта – у позашляховик Lexus.

Обидві компанії двома машинами попрямували у Хотів, але поїхали різними дорогами. Неймовірно, але факт: на перехресті в Чабанах їхні автомобілі зіштовхнулися.

Удар був такої сили, що Skoda розірвало на шмаття – всі, хто був у ній, загинули на місці.

Skoda розірвало на шмаття

Skoda розірвало на шмаття

ДСНС у Київській області

Батько Олександра Бойка – Петро – розповів OBOZREVATEL, що Сашко і Марина перебували на задньому пасажирському сидінні. Ударом їх викинуло з авто.

"Я приїхав на місце ДТП, щойно мені повідомили. Питаю у людей, де Сашко і Марина? Мені показують – там. Своїх дітей я побачив поруч із бетонною огорожею, біля Українського НДІ сільськогосподарської радіології", – ледь стримує емоції чоловік.

Фрагменти авто виявили на відстані декількох десятків метрів

Фрагменти авто виявили на відстані декількох десятків метрів

ДСНС у Київській області

ДТП у Чабанах

ДТП у Чабанах

ДСНС у Київській області

Благав, стоячи на колінах

За кермом Lexus перебував Олександр З. – друг Олександра Бойка. В Єдиному реєстрі судових рішень є дані, що на момент аварії водій був у стані алкогольного сп'яніння.

Подробиці жахливої ДТП під Києвом, у якій загинули дві сім'ї

Батько загиблих каже, що після трагедії Олександр приходив до нього і благав пробачити. "Він у присутності свідків стояв переді мною на колінах. Казав: "Дядьку Петре, я такого накоїв ... Я вашого онука до 18 років буду забезпечувати". Але потім він зник. Також почав годувати тих, хто в погонах", – каже чоловік.

Позашляховик Lexus

Позашляховик Lexus

ДСНС у Київській області

Водій Lexus, за словами Петра Бойка, переховувався півтора року. Каже, його нібито ховали в одному з гіпермаркетів на Троєщині. У цій мережі Олександр очолював один із відділів. Спіймали водія випадково в ресторані, де він відзначав день народження родича.

Несподіваний поворот

Рідні загиблих кажуть, що в Олександра З. є гроші і з їхньою допомогою він нібито "вирішує питання" на свою користь. Характерна ситуація і з одним із ключових свідків. Спочатку він казав, що Skoda їхала з увімкненими фарами, але пізніше змінив свідчення на протилежні – розповів OBOZREVATEL Петро Бойко.

Перехрестя у Чабанах, де трапилася ДТП

Перехрестя у Чабанах, де трапилася ДТП

Google. Maps

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Аварія трапилась в Чабанах Києво-Святошинського району

Аварія трапилась в Чабанах Києво-Святошинського району

Google. Maps

Адвокат постраждалих Віктор Дем'янюк повідомив нашим журналістам, що експерти в результаті прийняли показання свідка і зробили висновок, що винен той, хто їхав із вимкненими фарами. Таким чином, водій Lexus нібито не бачив Skoda, тому і врізався у легковик.

На сьогодні суди у резонансній справі тривають. Чим усе закінчиться – поки під питанням.

Зазначимо, що іще п'ять років тому родичі загиблих припускали, що водій Lexus уникне відповідальності. Чи справдяться ці побоювання?

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Харкові судять водія фури, який спровокував жахливу ДТП. В результаті загинув водій легковика та двоє пасажирів – подружжя Євген та Анастасія Еткало.

  • У Полтавській області триває суд над бізнес-леді Наталією Саєнко, яка на переході на смерть збила 15-річного школяра Артема Левченка.

  • В Україні зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 особи, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

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Автор
Олександр Кітраль Олександр Кітраль
Теми
Ексклюзив Війна на дорогах ДТП в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Теги
ДТП авто
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