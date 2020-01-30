"Благав пробачити, а потім втік": подробиці ДТП під Києвом, у якій загинули дві сім'ї

Війна на дорогах України щороку забирає тисячі життів. Для близьких це величезна трагедія, яка посилюється від усвідомлення, що винний може уникнути відповідальності.

Так, під Києвом трапилася страшна ДТП, у якій загинули чотири особи. Вже п'ять років (!) родичі загиблих не можуть домогтися справедливості.

Детальніше – у публікації OBOZREVATEL.

Зліва направо: Юрій і Вікторія Пилипенки з кумами Олександром і Мариною Бойками. Всі четверо загинули в ДТП у Чабанах у 2015 році

Авто розірвало на шмаття

Страшна аварія трапилася у лютому 2015 року. Компанія друзів відзначала день народження одного з приятелів. Близько другої години ночі молоді люди почали роз'їжджатися.

Олександр і Марина Бойки разом із кумами Юрієм і Вікторією Пилипенками сіли у легковий автомобіль Skoda. Решта – у позашляховик Lexus.

Обидві компанії двома машинами попрямували у Хотів, але поїхали різними дорогами. Неймовірно, але факт: на перехресті в Чабанах їхні автомобілі зіштовхнулися.

Удар був такої сили, що Skoda розірвало на шмаття – всі, хто був у ній, загинули на місці.

Skoda розірвало на шмаття ДСНС у Київській області

Батько Олександра Бойка – Петро – розповів OBOZREVATEL, що Сашко і Марина перебували на задньому пасажирському сидінні. Ударом їх викинуло з авто.

"Я приїхав на місце ДТП, щойно мені повідомили. Питаю у людей, де Сашко і Марина? Мені показують – там. Своїх дітей я побачив поруч із бетонною огорожею, біля Українського НДІ сільськогосподарської радіології", – ледь стримує емоції чоловік.

Фрагменти авто виявили на відстані декількох десятків метрів ДСНС у Київській області

ДТП у Чабанах ДСНС у Київській області

Благав, стоячи на колінах

За кермом Lexus перебував Олександр З. – друг Олександра Бойка. В Єдиному реєстрі судових рішень є дані, що на момент аварії водій був у стані алкогольного сп'яніння.

Батько загиблих каже, що після трагедії Олександр приходив до нього і благав пробачити. "Він у присутності свідків стояв переді мною на колінах. Казав: "Дядьку Петре, я такого накоїв ... Я вашого онука до 18 років буду забезпечувати". Але потім він зник. Також почав годувати тих, хто в погонах", – каже чоловік.

Позашляховик Lexus ДСНС у Київській області

Водій Lexus, за словами Петра Бойка, переховувався півтора року. Каже, його нібито ховали в одному з гіпермаркетів на Троєщині. У цій мережі Олександр очолював один із відділів. Спіймали водія випадково в ресторані, де він відзначав день народження родича.

Несподіваний поворот

Рідні загиблих кажуть, що в Олександра З. є гроші і з їхньою допомогою він нібито "вирішує питання" на свою користь. Характерна ситуація і з одним із ключових свідків. Спочатку він казав, що Skoda їхала з увімкненими фарами, але пізніше змінив свідчення на протилежні – розповів OBOZREVATEL Петро Бойко.

Перехрестя у Чабанах, де трапилася ДТП Google. Maps

Аварія трапилась в Чабанах Києво-Святошинського району Google. Maps

Адвокат постраждалих Віктор Дем'янюк повідомив нашим журналістам, що експерти в результаті прийняли показання свідка і зробили висновок, що винен той, хто їхав із вимкненими фарами. Таким чином, водій Lexus нібито не бачив Skoda, тому і врізався у легковик.

На сьогодні суди у резонансній справі тривають. Чим усе закінчиться – поки під питанням.

Зазначимо, що іще п'ять років тому родичі загиблих припускали, що водій Lexus уникне відповідальності. Чи справдяться ці побоювання?

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Харкові судять водія фури, який спровокував жахливу ДТП. В результаті загинув водій легковика та двоє пасажирів – подружжя Євген та Анастасія Еткало.

У Полтавській області триває суд над бізнес-леді Наталією Саєнко, яка на переході на смерть збила 15-річного школяра Артема Левченка.

В Україні зростає кількість дорожньо-транспортних пригод. Всього у 2019 році в аваріях загинуло 3 454 особи, що на 3,1% більше, ніж у 2018-му.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!