Благала відпустити дітей: під Києвом стався наліт із заручниками

У Київській області силовики затримали злочинне угруповання, яке вчинило розбійний наліт, а потім взяло заручницю.
У селі Великополовецьке (Сквирський район) невідомі увірвалися в магазин, де побили і зв'язали продавця, повідомила прес-служба ГУ НП в Київській області на офіційному сайті.
Розбійний напад стався в с. Великополовецьке
ГУ НП в Київській області
Забравши 14 тис. грн, злочинці сіли в авто і зникли в невідомому напрямку.
Незабаром поліцейські встановили автомобіль злочинців і почали переслідування.
"У Білій Церкві водій авто, в якому знаходилися зловмисники, не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. Злочинці вибралися з авто і кинулися тікати", - повідомили в прес-службі.
Двоє бандитів встигли забігти в під'їзд багатоповерхівки і сховалися в одній з квартир, коли звідти виходили маленькі діти. Бандити дослухались до благань бабусі дітей і відпустили малюків, проте саму пенсіонерку взяли в заручники.
"Працівникам поліції вдалося швидко звільнити 75-річну жінку і затримати молодиків. Незабаром група реагування патрульної поліції затримала інших учасників нападу", - уточнили правоохоронці.
Злочинці намагалися втекти на автомобілі
Злочинці намагалися втекти на автомобілі
ГУ НП в Київській області
Як стало відомо, затримано чотирьох осіб у віці 23-53 років. Всі раніше судимі за тяжкі майнові злочини.
У прес-службі відмітили, що в затриманні злочинців брали участь працівники Управління кримінального розшуку поліції Київщини, поліцейські Білоцерківського і Рокитнянського районів, а також співробітники СБУ.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше в центрі Києві відбулося зухвале пограбування дівчини .
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