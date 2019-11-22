Запах тротилу та бізнес Луценка: нові подробиці вибуху у Києві

Будинок на вулиці Олеся Гончара, у Києві, де вночі 21 листопада трапився вибух – не звичайна "п'ятиповерхівка". Будівля числиться в списку відомчих будинків Шевченківського району. Також у ній розташовані два ресторани й салон краси, який пов'язують із сім'єю ексгенерального прокурора Юрія Луценка.

Подробиці читайте в публікації OBOZREVATEL.

"Відчували запах тротилу"

Однією з можливих версій НП у ЗМІ називали вибух побутового газу. На її користь свідчили оголошення про те, що в споруді протягом листопада проводитиметься планове обслуговування внутрішньобудинкової газової системи.

Самі жителі версію з газом відкидають.

"Це просто інформація для мешканців. Ніякі ремонтні роботи тут не проводилося", –розповіли люди. За їхніми словами, наступного дня після вибуху 22 листопада в приходили газовики, які перевірили всі з'єднання і крани в під'їзді, але жодних пошкоджень не виявили.

Вибух у будинку на вулиці Олеся Гончара, 67 Інформатор

Оголошення про плановий газовий огляд Інформатор

Мешканці впевнені, що вибух був умисним.

"З розмов піротехніків, які були на місці події, відчувався запах тротилу", – розповів нашим журналістам житель другого під'їзду, де трапилась НП.

Зазначимо, що поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України "хуліганство". У пресслужбі ГУНП у Києві повідомили, що в процесі огляду приміщення слідчі виявили та вилучили деформовані металеві фрагменти.

За одними даними, вибух трапився в шахті ліфта, за іншими – біля неї Інформатор

Вибух у під'їзді будинку на вулиці Олеся Гончара

Підозріла квартира

У мешканців є своя версія причин "теракту" у їхньому будинку.

"На другому поверсі в нашому під'їзді є квартира, яка здається подобово, типу хостелу. Щодва дні там змінюються люди. Можливо, їдучи, хтось поставив таймер. У людей на руках зараз багато зброї", – розповів OBOZREVATEL один із сусідів.

За його словами, не так давно там були якісь розбірки між "відрядними". "Викликали навіть поліцію", – зазначив наш співрозмовник.

Поліція встановлює обставини НП

Бізнес родини Луценка

Мешканка будинку Маргарита Кузнєцова написала у Facebook, що в будівлі розташована квартира Ірини Луценко – дружини колишнього генерального прокурора України Юрія Луценка.

Так, на першому поверсі розміщений салон "Бел Фам", який, за даними ЗМІ, є одним із сімейних бізнес-активів Юрія Луценка. Оформлений він на сина Олександра.

Інші жителі розповіли OBOZREVATEL, що нерідко бачили в салоні Ірину Луценко.

Салон краси "Бел Фам" у будинку №67 Relax.ua

Також на першому поверсі будівлі розташовані два ресторани: "Маца і полум'я" і Piccolino.

За словами мешканці, ресторані буцімто відтіснили собі тротуар для паркування, і весь час туди приїжджають круті автомобілі й охоронці стоять", – розповіли нам люди.

Про те, чи існує зв'язок між вибухом 21 листопада і елітними приміщеннями в будинку – невідомо.

Не перша НП

Додамо, що вибух у будинку №67 на вулиці Олеся Гончара – не перший. За словами місцевих жителів, наприкінці 90-х у четвертому під'їзді розташовувалася стоматологічна поліклініка, в якій щось рвонуло.

"Вибухова хвиля була пристойною. У квартирах під'їзду вилетіло скло. А в нашому першому під'їзді багато скла потріскалося. Причини ми так і не дізналися, але подейкували, що влаштували його спеціально, хтось комусь перейшов дорогу", – зазначила одна з мешканок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулиці Пушкінській, 34, в центрі Києва ввечері у вівторок, 22 жовтня, прогримів вибух, внаслідок якого загинули дві людини.

Одним із загиблих під час вибуху став учасник бойових дій на Донбасі Віктор Дегтярьов (позивний "Сенсей"), який був командиром групи "Купол".

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