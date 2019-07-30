Бив по голові: серійним грабіжником жінок у Києві виявився ексбоєць "Беркута"

У Києві волонтери ідентифікували чоловіка, який нападав на жінок, бив їх по голові та грабував.

За словами активістки Світлани Олишівської, яка займалася пошуками зловмисника, на жінок нападав колишній співробітник "Беркута" Сергій Погонець. На своїй сторінці в Facebook вона написала, що цю інформацію їй підтвердили в поліції.

"Колишній "беркутівець", неодноразово засуджений за аналогічні злочини. Є підтвердження слідчого. Збираю всіх постраждалих", – уточнила вона.

Сергій Погонець Facebook Svitlana Olishevskaya

Оголошення про розшук невідомого чоловіка, який вистежував жінок біля під'їздів на Борщагівці й Теремках, заходив за ними всередину, бив і відбирав золото, в соцмережах з'явилося ще 26 липня. Тоді обличчя зловмисника потрапило на камери відеоспостереження, однак знайти його не вдалося.

Кадр із камер відеоспостереження Facebook Svitlana Olishevskaya

Незабаром після цього з'явилася інформація про нову постраждалу. Побита жінка похилого віку після нападу була госпіталізована.

Потерпіла Facebook Svitlana Olishevskaya

Спочатку було відомо про п'ятьох потерпілих, проте після розголосу в соцмережах знайшлися ще четверо.

Як писав OBOZREVATEL, у червні на зупинці громадського транспорту в Києві чоловік побив жінку на очах у перехожих, потім пограбував її та втік. Злочинець ударив потерпілу кулаком в обличчя, після чого зірвав із неї золотий ланцюжок.

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