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/Кримінал

Бив ножем у груди, плечі й стегна: в Києві побилися двоє поліцейських

4.2тЧитати матеріал російською

У Києві п'яний поліцейський охорони побився з патрульним поліцейським і наніс йому декілька ножових поранень.

Конфлікт трапився у Голосіївському районі 5 березня, повідомили у відділі комунікації Держбюро розслідувань.

"Згідно з медичною довідкою, потерпілий отримав проникаюче поранення грудної клітини, множинні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча й стегна", – пояснили в бюро.

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Затриманому оголосять підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2018 року в Києві злочинець, який намагався втекти з місця крадіжки, поранив поліцейського. Правоохоронця вдарили ножем у ногу.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Щирый Мокряк
Щирый Мокряк
А кто из них патриот, а кто - агент Кремля? Уточните, а то не понятно, как реагировать...
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