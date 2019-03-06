Бив ножем у груди, плечі й стегна: в Києві побилися двоє поліцейських

У Києві п'яний поліцейський охорони побився з патрульним поліцейським і наніс йому декілька ножових поранень.

Конфлікт трапився у Голосіївському районі 5 березня, повідомили у відділі комунікації Держбюро розслідувань.

"Згідно з медичною довідкою, потерпілий отримав проникаюче поранення грудної клітини, множинні непроникаючі колото-різані рани грудної клітини, плеча й стегна", – пояснили в бюро.

У Києві побилися правоохоронці ДБР

У Києві побилися правоохоронці ДБР

Затриманому оголосять підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві побилися правоохоронці ДБР

Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2018 року в Києві злочинець, який намагався втекти з місця крадіжки, поранив поліцейського. Правоохоронця вдарили ножем у ногу.

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