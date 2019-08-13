Бив ножем у обличчя: під Києвом пасажир напав на таксиста. Фото та відео 18+

В ніч на 13 серпня на Київщині 18-річний хлопець напав на таксиста, який довозив його із Святошинського району столиці до села у Вишгородському районі області.

Про це повідомив очільник поліцій Київщини Андрій Нєбитов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, хлопчина пообіцяв водію, що поїздку оплатить його батько безпосередньо у населеному пункті (щоб подивитись фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Водієві стало шкода хлопця, і він погодився. Далі дорогою спілкувались на різні теми, аж раптом пасажир почав наносити водієві удари ножем в обличчя і грудну клітину", – написав він.

Автомобіль таксиста Facebook Андрія Нєбитова

Правоохоронець відзначив, що водій встиг зупинитися і покликати на допомогу. В цей час нападник зібрав особисті речі таксиста, ключі від автомобіля та втік з місця події. Закривавленому водієві перехожі терміново викликали швидку і повідомили до поліції.

Групи реагування патрульної поліції Вишгородського ВП визначили шляхи можливого відходу зловмисника, блокували територію і вже вранці затримали нападника.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі, адже за даним фактом зареєстровані кримінальні провадження за ст.ст.15,115 (замах на умисне вбивство), 187 (розбій).

Постраждалий таксист Facebook Андрія Нєбитова

Поліція впіймала зловмисника Facebook Андрія Нєбитова

Зловмисником виявився 18-річний юнак Facebook Андрія Нєбитова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 7 серпня, у Києві, на Оболонському проспекті, двоє зловмисників напали на жінку, побили її і забрали гроші та мобільний телефон. Правоохоронці спіймали ймовірних грабіжників.

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