Бив і душив: у Києві скоїли зухвалий напад на дівчину

У Києві поліція затримала злочинця, який напав на перехожу.

З власних джерел "Обозреватель" дізнався, що випадок стався на вулиці Шота Руставелі, 20-б, в Печерському районі. Жертвою пограбування стала 24-річна дівчина.

Як стало відомо, злочинець спочатку кілька разів ударив дівчину, потім схопив її за горло і почав душити. Коли потерпіла перестала чинити опір, злочинець забрав її сумочку, і втік.

Напад стався поруч з будинком на вул. Шота Руставелі, 20-б kiev-foto.info

Напад стався поруч з будинком на вул. Шота Руставелі, 20-б Гугл. карти

Незабаром грабіжник був затриманий правоохоронцями. Нападником виявився 19-річний житель Київської області. Молодій людині загрожує до чотирьох років в'язниці.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні перехожої .