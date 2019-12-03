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3 грудня • оновлено в 20:26
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У масках зникли на BMW X5: у Києві сталося зухвале пограбування біля "ПриватБанку"

1.2т
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У Голосіївському районі Києва у вівторок, 3 грудня, група невідомих у масках пограбувала чоловіка біля одного з відділень "ПриватБанку".

Це сталося близько 15:00 на вулиці Михайла Ломоносова, 50\2, повідомив "Інформатор" із посиланням на власні джерела.

Злочинці, попередньо, троє чоловіків, вирвали з рук потерпілого сумку, коли той виходив із банку, і зникли на BMW X5. У місті ввели оперативний план "Перехоплення".

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Пограбування поблизу "ПриватБанку"

Пограбування поблизу "ПриватБанку"

Колаж

У сумці були ключі від автомобіля та гроші в сумі 70 тисяч гривень. Крім того, грабіжники за допомогою ножа пробили колеса автомобіля чоловіка, якого обікрали.

Патрульна поліція розшукує підозрюваних. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Святошинському районі Києва, в школі на вулиці Гната Юри, жінка нахабно пограбувала дитину. Вона зірвала із 6-річної дівчинки золотий ланцюжок.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Києва та Київської області Кримінал
Місце
Україна Київ
Теги
ПриватБанк грабеж крадуть гроші
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
70 штук ?) Бмвх5? Ахахах вот это куш теперь можно и не работать )
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