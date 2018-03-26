Біля консульства Польщі в Києві побили нацгвардійця: з'явилися подробиці про злочинця

В результаті бійки біля консульства Республіки Польща в Києві постраждав військовослужбовець Національної гвардії, який охороняв дипломатичну установу.

На бійця НГУ пізно ввечері 25 березня напали двоє п'яних чоловіків, повідомляє прес-служба поліції Києва.

"Встановлено, що між військовослужбовцем та молодиками виник словесний конфлікт, після якого сталася бійка. За попередньою інформацією, нападники перебували в стані алкогольного сп'яніння", - повідомили в поліції.

Правоохоронці затримали одного з підозрюваних - 27-річного іноземця. Чоловік відмовився пояснювати свій вчинок.

поліція Києва затриманий

Другому зловмисникові вдалося сховатися, його шукають.

Слідчі порушили кримінальну виробництво за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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