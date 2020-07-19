Біля Пішохідного мосту в Києві сталася масштабна ДТП. Відео

У неділю, 19 липня, в Києві сталася масштабна ДТП на Набережній.

Як передає в Facebook "Київ оперативний", аварія трапилася біля Пішохідного мосту.

Як видно на опублікованому відео, учасниками події стали чотири легкових автомобіля, три з яких разом перебувають на тротуарі, а четвертий на проїжджій частині.

Про жертв і постраждалих, а також інші подробиці, поки що невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Києвом дівчина за кермом джипа Ford протаранила шість припаркованих автомобілів.