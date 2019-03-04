Біля квартири колишньої: у Києві знайшли повішеного чоловіка

У Києві чоловік повісився в під'їзді біля квартири своєї колишньої дружини. Трагедія сталася на вул. Милославська.
Тіло висіло на мотузці на шостому поверсі, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.
"Чоловік 1963 року народження повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному", – розповіли свідки.
За даними правоохоронців, раніше загиблий жив у квартирі, поряд із якою і виявили тіло. Самогубство, ймовірно, він скоїв ще вночі 4 березня, проте знайшли його тільки близько 7 ранку.
У Києві чоловік повісився біля квартири
Facebook dtp.kiev.ua
У Києві чоловік повісився біля квартири
Facebook dtp.kiev.ua
Поліція встановлює всі деталі події і опитує мешканців будинку.
Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Києві знайшли повішеним молодого хлопця. Його виявили на території промзони в Святошинському районі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".