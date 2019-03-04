Біля квартири колишньої: у Києві знайшли повішеного чоловіка

У Києві чоловік повісився в під'їзді біля квартири своєї колишньої дружини. Трагедія сталася на вул. Милославська.

Тіло висіло на мотузці на шостому поверсі, повідомили в спільноті dtp.kiev.ua у Facebook.

"Чоловік 1963 року народження повісився на мотузці, яку прив'язав до труби в парадному", – розповіли свідки.

За даними правоохоронців, раніше загиблий жив у квартирі, поряд із якою і виявили тіло. Самогубство, ймовірно, він скоїв ще вночі 4 березня, проте знайшли його тільки близько 7 ранку.

У Києві чоловік повісився біля квартири Facebook dtp.kiev.ua

У Києві чоловік повісився біля квартири Facebook dtp.kiev.ua

Поліція встановлює всі деталі події і опитує мешканців будинку.

Як писав OBOZREVATEL, у серпні в Києві знайшли повішеним молодого хлопця. Його виявили на території промзони в Святошинському районі.

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