Били в живіт: у Києві напали на вагітну

В Оболонському районі Києва невідомі напали на вагітну і завдали їй травми.
Як дізнався OBOZREVATEL з власних джерел, напад стався в ніч на 10 листопада на вул. Полярній поруч із нічним клубом.
В результаті нападу 21-річна потерпіла отримала травму живота. Відзначимо, що жінка перебуває на восьмому тижні вагітності. Також в результаті нападу травми отримав чоловік.
Напад стався в Оболонському районі
Google. Maps
Обставини "розбірок" на даний момент невідомі. Також поки нема інформації, у якому стані перебуває постраждала жінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в ніч на 10 листопада в під'їзді власного будинку жорстоко побили ветерана війни на Донбасі Ігоря Панова (позивний "Хан") і його дружину.
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