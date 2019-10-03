Били табуреткою, викинули на узбіччі: під Києвом жорстоко напали на хлопця

У Броварах Київської області два чоловіки побили до непритомності хлопця, а після цього кинули його на узбіччі, щоб інсценувати ДТП.

Це трапився ще 25 вересня, але затримати злочинців вдалося лише 2 жовтня, повідомили на сторінці поліції Київщини в Facebook.

"Потерпілий святкував День народження з двома друзями, коли на вулиці компанія познайомилася з трьома чоловіками. Іменинник запропонував їм приєднатися. Всі разом пішли до будинку одного з нових "приятелів". Там один зі зловмисників вирішив пограбувати хлопця. Він і його спільник стали наносити удари, застосовували й табуретку, били юнака аж до втрати свідомості. Після роздягли й винесли на узбіччя проїжджої частини. Небайдужі громадяни знайшли побитого й повідомили правоохоронців", – уточнюється в заяві.

Підозрюваний у побитті Facebook Поліція Київської області

Підозрюваний у побитті Facebook Поліція Київської області

Одного підозрюваного затримали в Дніпрі, іншого – в Броварах. Потерпілий у лікарні в тяжкому стані.

Як писав OBOZREVATEL, у Бердичеві (Житомирська область) в парку культури й відпочинку натовп підлітків у неділю, 29 вересня, нібито побила 15-річну місцеву жительку та її маму. Жінка подала заяву в поліцію через булінг. За словами жінки, її доньці, яка вчилася в одному з профтехучилищ міста, постійно погрожували ровесниці.

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