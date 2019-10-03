Головна Новини
3 жовтня • оновлено в 11:59
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Били табуреткою, викинули на узбіччі: під Києвом жорстоко напали на хлопця

Читати матеріал російською

У Броварах Київської області два чоловіки побили до непритомності хлопця, а після цього кинули його на узбіччі, щоб інсценувати ДТП.

Це трапився ще 25 вересня, але затримати злочинців вдалося лише 2 жовтня, повідомили на сторінці поліції Київщини в Facebook.

"Потерпілий святкував День народження з двома друзями, коли на вулиці компанія познайомилася з трьома чоловіками. Іменинник запропонував їм приєднатися. Всі разом пішли до будинку одного з нових "приятелів". Там один зі зловмисників вирішив пограбувати хлопця. Він і його спільник стали наносити удари, застосовували й табуретку, били юнака аж до втрати свідомості. Після роздягли й винесли на узбіччя проїжджої частини. Небайдужі громадяни знайшли побитого й повідомили правоохоронців", – уточнюється в заяві.

Підозрюваний у побитті

Підозрюваний у побитті

Facebook Поліція Київської області

Новини
Душили мішком і обливали кров'ю: пропагандиста з Росії жорстоко побили у Криму
Підозрюваний у побитті

Підозрюваний у побитті

Facebook Поліція Київської області

Одного підозрюваного затримали в Дніпрі, іншого – в Броварах. Потерпілий у лікарні в тяжкому стані.

Як писав OBOZREVATEL, у Бердичеві (Житомирська область) в парку культури й відпочинку натовп підлітків у неділю, 29 вересня, нібито побила 15-річну місцеву жительку та її маму. Жінка подала заяву в поліцію через булінг. За словами жінки, її доньці, яка вчилася в одному з профтехучилищ міста, постійно погрожували ровесниці.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
1
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel