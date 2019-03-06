Били та ламали техніку: під Києвом напали на журналістів

Під Києвом у селі Чабани у сільраді напали на знімальну групу програми "Схеми" у складі журналістки Катерини Каплюк та оператора Бориса Троценка. Чоловіка побили і пошкодили його техніку.

За попередніми даними, журналістів радіостанції невідомі особи намагалися виштовхати з приміщення сільської ради в Чабанах, повідомили на сторінці поліції Київської області у Facebook.

"У результаті працівник ЗМІ отримав тілесні ушкодження та пошкоджену відеоапаратуру. Відкрито кримінальне провадження за ст. 171 за перешкоджання професійній діяльності журналіста", — повідомили в поліції.

Потерпілі впізнали заступника сільради з питань роботи ЖКГ Володимира Чуприна і заступника голови сільради з питань роботи виконавчих органів Юрія Бондаря, пише "Радіо Свобода".

"Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівського сільського голови Олександра Киризлієва", — пояснили у ЗМІ.

Також зйомці перешкоджали представники громадської організації "Розвиток Київщини", почесним головою якої є Киризлієв. Відзначається, що серед нападників – голова цієї ГО Валерій Присяжний.

Під Києвом напали на журналістів "Радіо Свобода"

"Наша знімальна група виконувала редакційне завдання – поїхала до Чабанівської селищної ради, щоб отримати інформацію для матеріалу, який готується до ефіру – він стосується виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається Національна академія аграрних наук України. Знімальна група спокійно зайшла до селищної ради і повідомила, що вони – від "Радіо Свобода". Натомість у кабінет керівництва сільради увірвались кілька молодих людей і накинулись на оператора, щоб перешкодити зйомці. Вдарили по голові, пошкодили техніку. Ми написали заяву до поліції, яка швидко прибула за нашим викликом та оперативно спрацювала на місці", – розповіла головна редакторка "Схем" Наталя Седлецька.

Правоохоронці почали розшук осіб, причетних до побиття.

Як писав OBOZREVATEL, у січні у Києві з сокирою напали на журналістів. Пізніше за підозрою у причетності до атаки затримали дев'ятьох осіб.

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