Били по голові, включали струм: під Києвом по-звірячому катували 19-річного хлопця

У селі Матюші Київської області 19-річного хлопця катували його товариші, намагаючись вибити у нього зізнання в крадіжці велосипеда.

Нападники запросили його нібито в гості, а потім закрили і почали групове побиття. Вони сильно били його по голові, а до рук прикладали оголені дроти, підключені до електроживлення, повідомили в прес-службі поліції Київщини.

"Так хотіли вибити у хлопця зізнання у крадіжці велосипеда. З годину бідолаха сидів і боявся поворухнутися. Коли зловмисники зрозуміли, що він не винен, просто відпустили додому", – уточнили в прес-службі.

Мати потерпілого побачила рани на тілі сина і викликала правоохоронців. Поліцейські затримали трьох чоловіків 26, 29 і 30 років. Вони зізналися в скоєному.

Як писав OBOZREVATEL, 15 березня в мережі з'явилося відео бійки між підлітками, зняте в школі Києва №294. На ньому видно, як дівчинка стає на коліна перед натовпом однолітків і каже: "Будь ласка". Після цього інша школярка накидається на неї і валить на землю.

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