Били по голові: в Києві зі стріляниною у бізнесмена відібрали авто

У Шевченківському районі Києва, на вулиці Кудрявській, невідомі скоїли розбійний напад на підприємця.

Як повідомляє УНН із посиланням на правоохоронні органи, двоє невстановлених чоловіків серед білого дня підстерегли підприємця, коли він виходив із власного авто.

"Зловмисники завдали йому декількох ударів по голові й тулубу, після чого здійснили з вогнепальної зброї декілька пострілів у повітря і заволоділи автомобілем підприємця марки Mercedes", — йдеться в повідомленні.

За фактом нападу і викрадення транспортного засобу розпочато досудове розслідування.

Авто поліції, ілюстративний фото 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві біля метро "Голосіївська" 20 серпня відбулася стрілянина, в результаті якої серйозно постраждали троє людей, ще п'ятеро отримали незначні пошкодження.

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