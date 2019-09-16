Головна Новини
16 вересня • оновлено в 15:54
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Кримінал

Били по голові: у Києві посеред вулиці напали на поліцейського

869 Читати матеріал російською

У Києві посеред вулиці напали на поліцейського, який намагався вгамувати галасливу компанію. Молодики відпочивали у дворі житлового будинку, гучно увімкнувши музику о 2-й годині ночі.

Після зауваження правоохоронця вони накинулися на нього і вдарили по голові, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Один із молодиків підійшов до поліцейського і почав із ним суперечку. Хтось вдарив його по голові і задув обличчя газом. Травмований дістав свій травматичний пістолет і, зробивши попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу", – уточнили правоохоронці.

Після цього троє чоловіків накинулися на поліцейського і почали його бити. У ситуацію втрутилися охоронці магазину, розташованого поруч із місцем НП.

Новини
У Києві під час пожежі обстріляли рятувальників: перші подробиці
Місце події

Місце події

У потерпілого правоохоронця діагностували гематоми і два зламаних ребра. У його опонента – вогнепальне поранення ноги. Обидва госпіталізовані.

У Києві напали на поліцейського

У Києві напали на поліцейського

Як писав OBOZREVATEL, у Києві п'яний водій автомобіля, якого зупинили поліцейські, напав на правоохоронців з ножем. В результаті один правоохоронець отримав поранення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Мозг не пострадал. По причине отсутствия. В этом вся тн полиция. Да и что ее уважать
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel