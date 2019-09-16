Били по голові: у Києві посеред вулиці напали на поліцейського

У Києві посеред вулиці напали на поліцейського, який намагався вгамувати галасливу компанію. Молодики відпочивали у дворі житлового будинку, гучно увімкнувши музику о 2-й годині ночі.

Після зауваження правоохоронця вони накинулися на нього і вдарили по голові, повідомили у пресслужбі поліції Києва.

"Один із молодиків підійшов до поліцейського і почав із ним суперечку. Хтось вдарив його по голові і задув обличчя газом. Травмований дістав свій травматичний пістолет і, зробивши попереджувальний постріл вгору, вистрілив опоненту в ногу", – уточнили правоохоронці.

Після цього троє чоловіків накинулися на поліцейського і почали його бити. У ситуацію втрутилися охоронці магазину, розташованого поруч із місцем НП.

Місце події

У потерпілого правоохоронця діагностували гематоми і два зламаних ребра. У його опонента – вогнепальне поранення ноги. Обидва госпіталізовані.

У Києві напали на поліцейського

Як писав OBOZREVATEL, у Києві п'яний водій автомобіля, якого зупинили поліцейські, напав на правоохоронців з ножем. В результаті один правоохоронець отримав поранення.

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