Били ножем і підпалювали: під Києвом з $1 млн затримали підозрюваних у нападі на бізнесмена

Під Києвом затримали підозрюваних у нападі на одного з відомих забудовників, який трапився у жовтні 2018 року.

Під час обшуку правоохоронці вилучили у ймовірного замовника нападу приблизно $1 мільйон, повідомив на своїй сторінці у Facebook перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Тоді невідомі особи на вулиці Ірпеня при спробі підпалу авто разом із потерпілим облили його горючою сумішшю. Але автомобіль не загорівся, тому вони завдали йому ножових поранень", — розповів деталі Аброськін.

Вилучені кошти Facebook В'ячеслав Аброськін

Затриманий Facebook В'ячеслав Аброськін

Повідомляється також, що затримання відбулося 9 січня. Загалом правоохоронці доправили в СІЗО трьох осіб.

Затриманий Facebook В'ячеслав Аброськін

Як писав OBOZREVATEL, у серпні у Києві озброєні грабіжники увірвалися до будинку бізнесмена, зв'язали його сім'ю і, погрожуючи гранатою, вимагали віддати гроші і цінності. Власник був змушений відкрити сейф.