Били ножами і виделками: у ресторані Києва дві компанії зчинили сутичку

У Печерському районі Києва, в одному з ресторанів на бульварі Лесі Українки, між двома компаніями виник конфлікт, під час якого двом чоловікам нанесли удари кухонними ножами та виделками.

Як написала пресслужба поліції Києва, повідомлення про бійку до правоохоронців надійшло від адміністрації закладу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Працівники поліції встановили, що між місцевими мешканцями та іноземцями виник спочатку словесний конфлікт, а потім розпочалася бійка, у ході якої ножові поранення отримали двоє киян.

Виделки та ножі Поліція Києва

Зокрема, 30-річний потерпілий отримав різану рану голови, а 27-річний – ноги. Їх доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги, від подальшої госпіталізації вони відмовилися.

При огляді місця події правоохоронці вилучили два кухонні ножі та дві виделки.

Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це троє громадян іншої держави, 1992 та 1997 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Слідчий відділ Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Фігурантам оголосили про підозру у скоєнні злочину та обрали міри запобіжного заходу: 27-річному іноземцю, який безпосередньо наносив удари ножем – домашній арешт, а двох інших на час слідства відпустили під особисте зобов’язання.

Місце події Поліція Києва

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на Оболоні в середу, 24 липня, шестеро хуліганів побили поліцейського, який втрутився в конфлікт.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram