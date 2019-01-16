Били ногами і штовхали: з'явилися подробиці нападу підлітків у центрі Києва

У Києві поліція почала розшук підлітків, які побили чоловіка ногами і напали на жінку неподалік ТРЦ Gulliver.

Слідчі кваліфікували інцидент як хуліганство, повідомили на офіційній сторінці у Facebook ГУ Нацполіції в Києві. Водночас зазначається, що заяву про злочин написала тільки постраждала (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Жінка стала свідком побиття хлопця групою підлітків. Вона вирішила втрутитися у конфлікт, але її теж декілька разів штовхнули", — пояснили правоохоронці.

Нападники Facebook Ілона Силенко

Після нападу деякі підлітки втекли з місця злочину. Поліція вивчає відео з камер спостереження і опитує свідків.

Нападники Facebook Ілона Силенко

Як писав OBOZREVATEL, неподалік станції метро "Палац спорту" 15 січня група з 10-15 підлітків налетіла на чоловіка і жорстоко побила його. Вони наносили удари по голові і печінці, а коли чоловіка спробувала врятувати очевидиця, то напали і на неї.

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