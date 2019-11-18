Били до втрати свідомості: поліція затримала хлопців, які знущалися з охоронця у Києві

У Києві затримали трьох молодиків, які побили охоронця у продовольчому магазині "Фуршет" на вулиці Ярославській.

У результаті інциденту потерпілий потрапив до реанімації, лікарі оцінили його стан як стабільно важкий. Про це написала пресслужба поліції Києва на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Чоловік перебував на робочому місці, коли до нього почала чіплятися компанія молодих людей напідпитку, серед яких була й дівчина. Один із хлопців вдарив охоронця по обличчю, а після цього разом із двома товаришами почав бити чоловіка доти, доки той не впав на підлогу без свідомості.

Поліція затримала хлопців, що знущалися з охоронця у Києві Скріншот

Згодом правоохоронці встановили особи причетних до скоєння цього злочину. Ними виявились троє місцевих жителів, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувалися.

Фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Суд обрав хлопцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Також слідчий відділ Подільського управління поліції вирішуватиме питання щодо внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за даним фактом за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у супермаркеті "Фуршет" у Києві група відвідувачів жорстоко побила охоронця. Інцидент трапився в ніч на 10 листопада на вул. Ярославській у Подільському районі. У 30-річного потерпілого діагностували розрив селезінки і кровотечу черевної порожнини.

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